दो महिला पार्षदों का आरोप, एसडीएम ने कर्मचारियों से उन्हें चेंबर से धक्का देकर बाहर निकलवाया

सिरोहीPublished: Mar 15, 2023 10:21:16 pm Submitted by: Satya Sharma

एसडीएम बोले, आरोप निराधार, सीसीटीवी कैमरे है गवाह

Allegations of two women councilors, SDM pushed them out of the chamberमाउंट आबू. उपखंड कार्यालय में सोमवार को उपखंड अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के व्यवहार से खफा दो महिला पार्षदों ने मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज, सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया व जिला कलक्टर डॉ भंवरलाल से की है। इस संबंध में उन्होंने पत्र भेजकर शिकायत दी है।इस मामले को लेकर बुधवार को महिला पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलक्टर से भी मुलाकात कर अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की।