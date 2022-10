भीनमाल के युवक ने आबू रोड के होटल में खाया जहरीला पदार्थ, पुलिस की तत्परता से बची जान

पुलिस ने होटलों में तलाश कर युवक को ढूंढा व कमरे से निकालकर उपचार के लिए भेजा अस्पताल

सिरोही Published: October 07, 2022

Bhinmal's youth ate poisonous substance in Abu Road hotel, his life was saved by the promptness of the policeसिरोही जिले के आबूरोड में जिला पुलिस की तत्परता से शहर स्थित एक होटल के कमरे में एक युवक के जहरीला पदार्थ निगलने से हालत गम्भीर होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई। युवक के पिता ने सिरोही एसपी कार्यालय में घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शहर थानाधिकारी को निर्देश दिए। इस पर पुलिस ने होटलों में तलाश करवाकर युवक को ढूंढा व कमरे से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। युवक की स्थिति में सुधार है।

भीनमाल के युवक ने आबू रोड के होटल में खाया जहरीला पदार्थ, पुलिस की तत्परता से बची जान

पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के अनुसार जालोर जिले के भीनमाल से एक व्यक्ति ने एसपी कार्यालय में फोन कर बताया कि उसके पुत्र ने आबूरोड में कहीं पर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया है व उसकी स्थिति गंभीर है। जिस पर एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। शहर थानाधिकारी सरोज बैरवा के नेतृत्व में साइबर सेल सिरोही व थाने के पुलिसकर्मियों ने शहर की विभिन्न होटलों में जांच की। ड्यूटी ऑफिसर हैड कांस्टेबल भरतकुमार मय टीम ने परिजनों से बात कर युवक की फोटो व नाम मंगवाया। शहर में सम्भावित स्थान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला व होटलों को चैक किया। चैकिंग के दौरान बस स्टैंड आबूरोड के सामने अंबाजी इंटरनेशनल होटल के एक कमरे में युवक के ठहरने की जानकारी मिली। इस पर होटल के कमरे के बाहर पुलिस ने आवाज देकर खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से कमरा बंद होने व दरवाजा नहीं खालने पर होटल कर्मचारियों के साथ दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। अंदर बेसुध अवस्था में मिले युवक से नाम व फोटो से मिलान होने पर उसे तुरंत उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया। पुलिस ने परिजनों को अस्पताल पहुंचने की सूचना दी। युवक को समय पर पुलिस के ढूंढने और उपचार कराने से युवक की जान बच सकी। परिजनों के युवक के सकुशल होने की जानकारी मिलने पर पुलिस का आभार जताया। कार्रवाई में साइबर सेल के हैड कांस्टेबल भवानीसिंह व थाने के हैड कांस्टेेबल भरतकुमार की विशेष भूमिका रही है। पढ़ना जारी रखे

