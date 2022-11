अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बाइकर्स पुलिसकर्मी तैनात

- दिन व रात दोनों समय तैनात रहेगे चार हथियारबंद पुलिसकर्मी

Bikers policemen deployed to crack down on criminalsशिवगंज. शहर में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अब बाइकर्स पुलिसकर्मी तैनात किए है। दो मोटरसाइकिलों पर दिन व रात गश्त करने वाले हथियारबंद पुलिसकर्मी शहर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर चौकन्नी निगाहें रखेंगे। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से उनकी पहचान संबंधी पूछताछ करेंगे।

गश्त के लिए चार पुलिस कर्मियों को तैनात किया पुलिस निरीक्षक अचलदान रत्नू ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में चोरी, वाहन चोरी, नशा बेचने वालों, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। इसके तहत दिन व रात में निरंतर गश्त के लिए चार पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। दो मोटरसाइकिलों पर चलने वाले ये हथियारबंद पुलिस कर्मी दो अलग अलग शिफ्ट में अपनी ड्यूटी देंगे तथा शहर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखेंगे। साथ ही यदि इन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो ये पुलिस कर्मी उससे उसकी पहचान संबंधी पुछताछ करेंगे। - प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति पर रखेंगे चौकन्नी नजर पुलिस निरीक्षक ने बताया कि रात के समय भी ये पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर पूरे शहर में निरंतर गश्त करेंगे। ये पुलिस कर्मी शहर के उस छोर तक भी पहुंचेंगे, जहां पुलिस का वाहन नहीं पहुंच पाता है। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि ये पुलिस कर्मी अधिकांश भीड़भाड वाले इलाकों सहित शहर के विभिन्न गली मौहल्लों एवं ज्वैलर्स बाजार सहित उन स्थानों पर, जहां ज्यादातर दुपहिया वाहन खड़े रहते है वहां अपनी अपनी नजरें रखेंगे। ताकि किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो। पुलिस निरीक्षक ने आम जन से भी अपील की है कि यदि वे कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखें और अपराध घटित होने की संभावना नजर आती हो तो तत्काल सूचना पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।