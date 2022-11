नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंचने पर क्यारिया के किसानाें ने जताया विरोध

काश्तकारों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया

Farmers protested when the canal water did not reach the tailआबूरोड. तहसील क्षेत्र के क्यारिया व आसपास के इलाकों में नहर का पानी अंतिम छोर (टेल) तक नहीं पहुंचने पर काश्तकारों को खेती में पानी की कमी से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर क्यारिया गांव के काश्तकारों ने उपखंड कार्यालय में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया।

पंचायत समिति सदस्य मेवी देवी, इनायत खान, सांतपुर वृहद् कृषि सहकारी समिति के निदेशक अमित जोशी, राजेंद्र सैनी व की उपस्थिति में काश्तकारों ने नारेबाजी कर नहर का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की प्रशासन से मांग की। तहसीलदार को ज्ञापन देकर बताया कि उनके खेत वेस्ट बनास की नहर से सिंचित होते हैं। खेत नहर के आखरी छोर पर है। ऐसे में बीच के कुछ काश्तकार ऊपरी हिस्से में पानी रोकने से अंतिम छोर तक पानी नहीं आने से टेल के भाग दूनाकांकर, नया जोड़ क्षेत्र के काश्तकारों को खेत में सिंचाई करने में दिक्कत आ रही है। उनकी फसलें या तो बीच में ही सूख जाती हैं या फिर काश्तकार फसल बोने से भी वंचित रह जाते हैं। तहसीलदार रायचंद देवासी ने काश्तकारों को समस्याओं का निराकरण करवाने का आश्वासन दिया किसानों ने बताया कि खेतों में पानी ऊपर के काश्तकार नहीं आने देते। इस पर तहसीलदार रायचंद देवासी ने काश्तकारों को समस्याओं का निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। ताराराम, काली बाई, थावराराम, राजाराम गरासिया, वार्ड पंच कालू गरासिया, रिजाराम, खेताराम, कावाराम समेत कई काश्तकार मौजूद थे। तहसीलदार ने लिया नहर का जायजाउधर, समस्या की जानकारी मिलने पर तहसीलदार रायचंद देवासी ने नहर का कार्मिकों के साथ निरीक्षण किया। तहसीलदार देवासी ने बताया कि काश्तकारों से टेल तक पानी नहीं पहुंचने की सूचना मिलने पर मौका मुआयना किया गया। नहर का पानी टेल तक सुचारू रूप से पहुंचाया जा रहा है।