Sirohi: फूड पॉइजनिंग से 36 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, मचा हड़कम्प

सिरोहीPublished: Dec 19, 2022 11:43:10 pm Submitted by: Satya Sharma

राजकीय देवनारायण छात्रावास का मामला, चिकित्सा विभाग ने खिचड़ी व पेयजल के लिए सैम्पल, छात्रावास का किया सर्वे

Health of 36 girls in the hostel deteriorated due to food poisoningसिरोही. शहर के समीप राजकीय देवनारायण छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से बालिकाओं की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला तीसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। उल्टी व पेट दर्द की शिकायत पर सोमवार सुबह भी 24 छात्राओं को सिरोही के जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। तीन दिन में अब तक 36 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुकी हैं।