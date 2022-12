रेप का आरोपी बोला, मैं लड़की का रेप कर ही नहीं सकता, युवक नहीं युवती ​हूं

सिरोहीPublished: Dec 17, 2022 09:40:32 pm

नाबालिग बालिका के रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो वह युवक नहीं, युवती निकली





police caught the accused in the rape of a minor girl, he turned out to be a girl, not a young manराजस्थान के सिरोही जिले में जिला मुख्यालय स्थित महिला पुलिस थाने में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। इलाके की एक नाबालिग किशोरी के अपहरण व रेप के मामले में पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लाई और उसका मेडिकल कराया तो वह युवक नहीं युवती निकली।