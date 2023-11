राजस्थान में चुनावी आचार संहिता उल्लंघन मामले में भगवान को ही थमा दिया नोटिस

सिरोहीPublished: Nov 05, 2023 10:16:06 pm Submitted by: Satya Sharma

आचार संहिता के बावजूद मंदिर में प्रशासन की बिना अनुमति हुई थी राजनीतिक सभा, नोटिस की क्षेत्र के लोगों में चर्चा

Notice given to God in case of violation of code of conductविधानसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में राजस्थान में सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में चौकाने वाला मामला सामने आया है। प्रशासन की बिना अनुमति के मंदिर में सभा आयोजित कर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में यहां के रिटर्निंग अधिकारी ने भगवान को ही नोटिस थमा दिया।