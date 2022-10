राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने 3 किलो अफीम का दूध पकड़ा, दो आरोपी गिरफ्तार

रीको पुलिस की चार दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई, एमपी से गुजरात के ऊंझा ले जा रहे थे अफीम का दूध

सिरोही Published: October 16, 2022 12:17:09 am

Police caught 3 kg of opium milk at Rajasthan-Gujarat border, two accused arrestedआबूरोड.सिरोही जिले की रीको थाना पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा कसते हुए राजस्थान-गुजरात बॉर्डर स्थित मावल पुलिस चौकी क्षेत्र में लगातार चार दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

पुलिस ने शनिवार को यहां राज्य सीमा पर एक कार में 3 किलो 33 ग्राम अफीम के दूध की तस्करी कर रहे चालक समेत दो जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कार में गियर बॉक्स के नीचे बॉक्स बनाकर अफीम का दूध गुजरात ले जा रहे थे। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार की सघन चैकिंग कर मादक पदार्थ की खेप बरामद की। मामले की जांच शहर थानाधिकारी सरोज बैरवा को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार मुखबीर से सूचना मिलने पर रीको थानाधिकारी हरचंद देवासी के नेतृत्व में मावल पुलिस चौकी पर हैड कांस्टेबल किशनलाल मय टीम ने एमपी पासिंग की एक कार को रूकवाकर चैक किया तो, कार के चालक सीट के पास गीयर बॉक्स के नीचे विशेष पार्टीशन बनाकर अफीम का दूध पैकिंग में रखा हुआ मिला। चालक मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के रावटी निवासी शंकरलाल पुत्र गोविंदराम पाटिदार एवं तिलकराज पुत्र मोहनलाल पाटिदार से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिस पर पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर 3 किलो 33 ग्राम अफीम का दूध व कार को जब्त किया गया। जब्त अफीम के दूध की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने प्रारम्भिक पूछताछ में अफीम का दूध एमपी के मंदसौर जिले से गुजरात के ऊंझा ले जाने की बात कबूली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चार दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में रीको पुलिस ने मावल पुलिस चौकी पर लगातार चार दिन में तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे पूर्व पुलिस ने दो कारों से 5.94 करोड़ की हवाला की रकम बरामद करने व एक निजी बस से 143 किलोग्राम चांदी बरामद करने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। जिले में रीको पुलिस ने अब तक दर्जनों अवैध शराब तस्करी की कार्रवाई में कई करोड़ रुपए की शराब भी जब्त की है, लेकिन अफीम का दूध बरामद करने की यह इस साल की पहली कार्रवाई है। पढ़ना जारी रखे

