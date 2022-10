राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर दो कारों से इतनी रकम मिली कि गिनने के लिए पुलिस को मशीन मंगवानी पड़ी, नोट गिनने में लगे 8 घंटे

सीटों के नीचे नोटों के बडंल देखकर पुलिस भी दंग रह गई

सिरोही Published: October 13, 2022 03:54:02 pm

Police recovered Rs 5.94 crore from two cars at Rajasthan-Gujarat borderसिरोही जिला पुलिस ने दीपावली के त्योहार से पूर्व राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर चौकसी बढा दी है। आबूरोड की रीको पुलिस ने यहां सीमा पर चार दिन पहले 60 लाख की अवैध शराब का जखीरा पकडऩे के बाद बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मावल बॉर्डर पर दो कारों में अवैध रूप से ले जा रहे 5 करोड़ 94 लाख रुपए बरामद किए हैं।

पुलिस ने संदिग्ध दोनों कारों को पकडक़र तलाशी ली तो सीटों के नीचे कागज में नोटों के बंडल लिपटे मिले। नोटों के इतने सारे बडंल देखकर एकबारगी तो पुलिस भी दंग रह गई। कारों में बड़ी रकम मिलते ही पुलिस टीम ने दोनों कारों में सवार 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सूचना पर देर शाम मौके पर पहुंची आयकर विभाग जोधपुर की टीम हिरासत में लिए गए आरोपियों से देर रात तक पूछताछ करती रही। इधर पुलिस को इतनी बड़ी रकम गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। मशीन से राशि गिनने में भी करीब 8 घंटे से अधिक समय लगा। पुलिस के मुताबिक अभी स्पष्ट नहीं हो पायाए लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में यह राशि हवाला की हो सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सम्भवतरू यह रीको पुलिस की जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई की सूचना मिलने पर देर शाम तक आयकर विभाग के जोधपुर आईटीओ मय टीम रीको थाने पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक आयकर विभाग की टीम मौके पर कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान माउंट आबू पुलिस वृताधिकारी योगेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में रीको थानाधिकारी हरचंद देवासीए मावल पुलिस चौकी प्रभारी मंशाराम व कांस्टेबल प्रवीण सिंह मय टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। मशीन से नोट गिनने में भी लगे 8 घंटे पुलिस को कार में मिली इस बडी रकम को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। मशीन से गिनने में भी पुलिस को करीब 8 घंटे का समय लगा। टीम ने नोटों की गिनती करने के बाद अधिकारियों की मौजूदगी में सील कर दिया। गुजरात चुनाव के दो माह पूर्व कार्रवाई रीको पुलिस को कार में मिली रकम के सम्बंध में कार सवार 4 जनों को हिरासत में लेकर पूछताछ में यह रकम शिवगंज से अहमदाबाद गुजरात ले जाना स्वीकार किया है। आपकों बता दें कि गुजरात में दिसम्बर माह में चुनाव है। ऐसे में चुनाव से दो माह पूर्व राजस्थान पुलिस की ओर से राज्य सीमा पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा दीपावली का त्यौहार नजदीक होने से यहां पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि अब तक पुलिस व आयकर विभाग ने इस रकम के सम्बंध में स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया है कि यह रकम किसकी है और किसे भेजी जाने वाली थी। हवाले के बड़े कारोबार की तरफ इशारा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जिले से फोरलेन होकर अवैध हवाला कारोबार की तरफ इशारा कर रही है। हवाला नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम अवैध रूप से इधर.उधर की जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारों के मुताबिक धन.हस्तांतरण की एक अवैध एवं अनौपचारिक प्रणाली है। यह धन लेने.देने वाले दलालों के एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में काम करती है। पढ़ना जारी रखे

