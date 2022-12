राजस्थान के इस जिले में युवक की मौत से मचा बवाल, जिलेभर में की नेटबंदी

युवक की हत्या के मामले में भील समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन तीन दिन से जारी, कलक्ट्री परिसर बना छावनी

Protests over the death of a youth in Rajasthan, internet service shut down in the sirohi districtराजस्थान में सिरोही जिले के बरलूट थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश को लेकर 19 नवम्बर को बाइक सवार युवकों पर किए हमले में गंभीर घायल युवक शिवगंज निवासी कार्तिक उर्फ कांतिलाल भील की मौत के मामले में बवाल मचा हुआ है। घटना से आक्रोशित भील समाज के लोगों का 12 सूत्री मांगों को लेकर कलक्ट्री परिसर में धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा।

हालांकि धरने के बाद से प्रशासन व धरनार्थियों के बीच लगातार कई दौर की हुई वार्ता में कुछ मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनने से धरना अभी जारी है। इधर, कानून व शांति व्यवस्था के लिहाज से जिले में फिर से नेटबंदी की अवधि 23 घंटे के लिए बढ़ा दी है। इससे एक दिन पहले भी 23 घंटे के लिए नेटबंदी की थी। लीज लाइन को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं बंद होने से पिछले दो दिन से जिलेभर के लोग परेशान रहे। युवक कांतिलाल भील की हत्या के विरोध में विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलक्ट्रेट पर दिए जा रहे धरना स्थल पर रविवार को भी बड़ी संख्या में भील समाज व विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। धरनार्थियों ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाएगी, धरना जारी रहेगा। समाज के लोगों व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक के दबाव में हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। धरनार्थियों ने मृतक कांतिलाल भील को न्याय दिलवाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद डूंगरपुर विधायक धरना स्थल से रवाना हो गए, लेकिन सांकेतिक धरना देर शाम तक जारी था। कलक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ पुलिस जाब्ता तैनात रहा और पुलिस ने कलक्ट्री के चारों तरफ बेरिकेटिंग कर वाहनों का अंदर प्रवेश रोक दिया। मुख्य गेट पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहे।

कई दौर की वार्ता में कुछ मांगों पर बनी सहमति

हत्या के विरोध में डूंगरपुर विधायक राजकुमार रोत के साथ समाज के लोग व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी 12 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को धरने पर बैठे थे। इसके बाद से अब तक जिला प्रशासन और धरनार्थियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिनमें कुछ मांगों पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ मांगों पर अभी सहमति नहीं बनी है। जिसके चलते अभी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जिले में फिर बढ़ाई 23 घंटे के लिए नेटबंदी, दो दिन से परेशान लोग शांति व्यवस्था को लेकर जिला कलक्टर के आग्रह पर संभागीय आयुक्त जोधपुर ने शनिवार को 23 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए थे। जिसकी समयावधि रविवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होने पर करीब आधा घंटे तक नेट चालू हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने फिर से लीज लाइन को छोडकर 23 घंटे के लिए नेटबंदी की अवधि बढ़ा दी। नेटबंदी से जिलेभर के लोग परेशान नजर आए। मोबाइल पर वाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सभी तरह की सेवाएं बंद होने से लोग परेशान रहे। नेटबंदी सोमवार दोपहर 11 बजे तक रहेगी, लेकिन स्थिति को देखते हुए इससे पहले भी चालू की जा सकती है।

युवक की मौत के मामले को लेकर धरना दे रहे लोगों के साथ दो दिन में कई दौर की वार्ता हुई है, जिसमें कुछ मुख्य बिन्दुओं पर सहमति बन चुकी है। कुछ मांगों पर शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ही कुछ हो सकेगा। फिलहाल नेटबंदी की अवधि फिर से बढ़ाई गई है। आगे की स्थिति को देखकर नेट शुरू किया जा सकता है। ----डॉ. भंवरलाल, जिला कलक्टर, सिरोही