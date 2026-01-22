22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

राजस्थान के किसानों को सीएम भजनलाल की सौगात, 61 लाख बैंक खातों में भेजी गई किसान सम्मान निधि

राजस्थान के 61 लाख किसानों के बैंक खातों में सीएम किसान सम्मान निधि की पांचवी किस्त का पैसा भेजा गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सिरोही में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह राशि जारी की।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Kamal Mishra

Jan 22, 2026

Bhajanlal sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

सिरोही। राजस्थान सरकार ने किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कई योजनाओं की राशि एक साथ जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त की राशि जारी की। इस किस्त के तहत प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे 1,000 रुपये प्रति किसान की राशि भेजी गई है। इससे कुल 663 करोड़ रुपये किसानों को ट्रांसफर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम सिरोही जिले में आयोजित हुआ, जहां से उन्होंने एक क्लिक के जरिए राज्यभर के लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंचाया। इस अवसर पर केवल किसान सम्मान निधि ही नहीं, बल्कि कई अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि भी जारी की गई। सरकार की ओर से कुल मिलाकर 1,590 करोड़ रुपये अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाए गए।

दुग्ध उत्पादक संबल योजना का मिला लाभ

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को भी बड़ा लाभ मिला है। इस योजना के तहत करीब 4 लाख दुग्ध उत्पादकों के खातों में 50 करोड़ रुपये जमा कराए गए। योजना के अनुसार दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

निर्माण श्रमिकों के खातों में पहुंचे पैसे

इसके अलावा राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई। निर्माण श्रमिक शिक्षा सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत 85,792 श्रमिकों के खातों में 89.49 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। इससे श्रमिक परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों में सहारा मिलेगा।

किसानों को मिली सब्सिडी

किसानों को कृषि क्षेत्र में मजबूती देने के लिए अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया गया। कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि किसानों के खातों में भेजी गई। साथ ही, फसल के उचित मूल्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही भावांतर योजना के तहत 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।

राज्य सरकार के इस कदम से किसानों, दुग्ध उत्पादकों और श्रमिकों को आर्थिक संबल मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 04:17 pm

Published on:

22 Jan 2026 04:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / राजस्थान के किसानों को सीएम भजनलाल की सौगात, 61 लाख बैंक खातों में भेजी गई किसान सम्मान निधि

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में लाखों किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जानें कब जारी होंगे किसान सम्मान निधि के करोड़ों रुपए?

Farmers
सिरोही

Sirohi News : रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ आज, सिरोही में सीएम भजनलाल राजस्थान की जनता को देंगे करोड़ों रुपए के तोहफे

Ram Lalla Pran Pratishtha second anniversary Today CM Bhajanlal give gifts Rajasthan people worth crores of rupees in Sirohi
सिरोही

रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्ष में राजस्थान को बड़ा तोहफा: किसानों-महिलाओं-श्रमिकों को 1,590 करोड़ की सीधी राहत

सिरोही

Rajasthan: राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकेंगे ऐसे काम, युवाओं को मिलेगा रोजगार

Industrial plot, Hotel on industrial plot, House on industrial plot, Complex on industrial plot, Sirohi News, Rajasthan News, औद्योगिक भूखंड, औद्योगिक भूखंड पर होटल, औद्योगिक भूखंड पर घर, औद्योगिक भूखंड पर कॉम्प्लेक्स, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

Sirohi Accident: नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर-दो ट्रेलर आपस में टकराए, एक चालक की मौत, खलासी घायल

Accident, Accident in Sirohi, Accident in Abu Road, Oil tanker and two trailers accident, Oil tanker and two trailers accident in Sirohi, Oil tanker and two trailers in Abu Road, Sirohi News, Rajasthan News, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इन सिरोही, एक्सीडेंट इन आबूरोड, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर एक्सीडेंट, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर एक्सीडेंट इन सिरोही, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर इन आबूरोड, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.