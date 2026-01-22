राजस्थान के किसानों को सीएम भजनलाल की सौगात, 61 लाख बैंक खातों में भेजी गई किसान सम्मान निधि

सिरोही। राजस्थान सरकार ने किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कई योजनाओं की राशि एक साथ जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त की राशि जारी की। इस किस्त के तहत प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे 1,000 रुपये प्रति किसान की राशि भेजी गई है। इससे कुल 663 करोड़ रुपये किसानों को ट्रांसफर किए गए हैं।