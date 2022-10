रेस्क्यू टीम व गोताखोरों ने एनीकट में डूबे व्यक्ति का शव निकाला बाहर



एक दिन पहले भैंस को बाहर निकालने के दौरान डूबा था व्यक्ति

सिरोही Updated: October 03, 2022 11:06:16 pm

Rescue team and divers took out the body of the drowned person in Anicutसिरोही जिले के रेवदर. उपखंड क्षेत्र के सालोतरा गांव में रविवार देर शाम एनीकट में डूबे व्यक्ति का रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे दिन सोमवार दोपहर में शव ढूंढकर बाहर निकाला। घटना के दिन भी ग्रामीणों की मदद से सर्च किया गया, लेकिन देर रात तक एनीकट में डूबे व्यक्ति का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था।

इस पर सोमवार सुबह माउंट आबू से रेस्क्यू टीम बुलाई गई। साथ में सेलवाडा बांध से एक नाव भी मंगवाई। जिसके बाद अल सुबह 6 बजे रेस्क्यू टीम ने सर्च अभियान शुरू किया। मृतक के शव को ढूंढने के लिए स्थानीय ग्रामीण भी एनिकट में उतरे। दोपहर 12 बजे के आसपास डूबे वृद्ध का शव मिलने की सूचना मिली। जिसके बाद प्रवीण सिंह, गोपाल कनोजिया, भरत मीणा गोताखोर, सिविल डिफेंस प्रभारी रोहित कुमार मारू की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीणों व आसपास के लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई। वही, सूचना पर विधायक जगसीराम कोली, गणपत सिंह निम्बोड़ा भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। शव मिलने के बाद रेवदर के राजकीय अस्पताल में लाया गया। जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।

इधर, घटना के बाद से गांव में शेाक की लहर रही। परिजन घटना के बाद से बेसुध है। एक दिन पहले ग्रामीणों ने एनीकट में डूबे व्यक्ति को तलाशने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में दूसरे दिन रेस्क्यू टीम ने गोताखोरों की मदद से उसे ढूंढा तो शव मिला। यह था मामला सालोतरा निवासी 60 वर्षीय मेघाराम पुत्र हेमाराम कोली जंगल में भैंस चराने के लिए गया था। जिसके बाद उसकी एक भैंस एनीकट में चली गई। जिनको बाहर निकालने के लिए पानी से भरे एनीकट में उतरने के दौरान वह पानी में डूब गया था। पढ़ना जारी रखे

