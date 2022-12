माउंट आबू में सीजन में पहली बार माइनस में पहुंचा तापमान, खुले मैदानों में जमी बर्फ की चादर

सिरोहीPublished: Dec 25, 2022 04:21:10 pm Submitted by: Satya Sharma

माउंट आबू में तापमान -0.5 रहा, शीतलहर का कहर जारी

Cold wave continues, temperature in minus for the first time in the season in Mount Abuसिरोही/ माउंट आबू । उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में शीतलहर का असर जारी है। जिससे रात के साथ ही दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में शनिवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही। माउंट आबू में लगातार इस सर्दी के सीजन में पहली बार तापमान माइनस में गया है। माउंट आबू में रविवार सुबह तापमान -0.5 रहा। इससे पहले लगातार तीन दिन तक तापमान जमाव बिंदु पर स्थिर रहा था।