Road accident: टैंकर की टक्कर से बाइक सवार पत्नी, बेटी व बेटे सहित एक ही परिवार के तीन जनों की मौत, पति व एक बेटा घायल

आबूरोड-सरूपगंज फोरलेन स्थित चांदमारी कट पर हुआ दर्दनाक सडक़ हादसा

सिरोही Published: October 04, 2022 11:04:49 pm

Three people of the same family riding a bike died in a road accident, husband and one son injuredसिरेाही जिले में आबूरोड-सरूपगंज फोरलेन स्थित चांदमारी कट पर टैंकर की टक्कर से हुए दर्दनाक सडक़ हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के तीन जनों की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के काकरादरा पोस्ट कलाल घाटा निवासी दम्पति व तीन बच्चे सहित पांच जने बाइक पर सवार होकर भीनमाल से आबूरोड होते हुए डूंगरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान चांदमारी कट पार करने के दौरान एक टैंकर ने बाइक के टक्कर मार दी।

दर्दनाक सड़क हादसे में महिला व 7 माह के मासूम सहित तीन जनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बाइक चालक व एक बालिका को मामूली चोटें आई है। टक्कर के बाद टैंकर चालक वाहन समेत मौके से फरार होने लगा, लेकिन रीको पुलिस की तत्परता से मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान टैंकर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के काकरादरा पोस्ट कलाल घाटा निवासी प्रकाश पुत्र उदयलाल वादी अपनी पत्त्नी व तीन बच्चों के साथ बाइक से भीनमाल से आबूरोड फोरलेन होते हुए अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान चांदमारी कट पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हेें चपेट में ले लिया। दुर्घटना में उसकी पत्नी संगीता (25), उसकी पुत्री जिनल (5) व पुत्र कालू (7 माह) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि प्रकाश व उसके 3 वर्षीय पुत्र पिराज को मामूली चोटें आई है। पुलिस ने तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की। पत्नी व बच्चों के शव देखकर बेसुध हो गया प्रकाश घटना स्थल पर एक ही परिवार के तीन जनों के शव देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। बाइक चालक प्रकाश ने सोचा भी नहीं कि उसकी यह यात्रा उसके दो बच्चों व पत्नी को छीन लेगी। प्रकाश अपनी पत्त्नी व दो बच्चों के शव देखकर बेसुध हो गया। आसपास के लोगों ने उसे संभाला और ढांढस बंधाया। कट पर आए दिन हो रहे हादसे, कई लोग गंवा चुके जिन्दगी यहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि कट पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। महावीर टॉकीज मार्ग से कट पर आने वाले लोगों को फोरलेन के पास सडक़ सीमा में भवन व झाडियां होने की वजह से फोरलेन पर तेज गति से आने वाले वाहन अन्य वाहनचालकों को नजर नहीं आते हैं। जिससे कई बार वाहन के एकदम से लेन पर आने से हादसे होते हैं। पढ़ना जारी रखे

