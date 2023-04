कैलाश नगर में 5 करोड़ की लागत से बनेगा टोरसो कॉलेज भवन, एमओयू हुआ साइन

सिरोहीPublished: Apr 26, 2023 04:13:50 pm Submitted by: Satya Sharma

मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली ट्रस्ट, झाड़ोली वीर-मुम्बई की ओर से किया जाएगा भवन का निर्माण

Torso College building to be built in Kailash Nagar with 5 crores, MoU signedकैलाश नगर. सरकार की ओर से सिरोही जिले के कैलाश नगर में स्वीकृत किए गए सरकारी कॉलेज के भवन का निर्माण 5 करोड़ की लागत से भामाशाह परिवार की ओर से किया जाएगा। विधायक संयम लोढा के विशेष आग्रह पर भामाशाह शंकरलाल पी माली, समरथ भाई पी माली, चुन्नीलाल पी माली, भगाराम पी माली व प्रकाश पी माली, झाड़ोली वीर परिवार ने अपने मातुश्री पुरीबाई पत्नी पुनमाजी माली की स्मृति में 5 करोड़ की लागत से कैलाश नगर में टोरसो कॉलेज भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। जिस पर आयुक्त कालेज शिक्षा, जयपुर सुनील शर्मा के साथ काॅलेज भवन बनाने का एमओयू साइन किया गया।