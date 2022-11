दो दिन पूर्व लापता युवक का शव नदी में पेड़ पर झूलता मिला, परिजनों ने जताया हत्या का संदेह

- देवासी समाज के लोगों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

शिवगंज. उपखंड क्षेत्र के रोवाडा गांव में दो दिन पूर्व लापता हुए देवासी समाज के एक युवक का शव संदिग्ध हालत में नोवी गांव के समीप नदी में बबूल के पेड़ पर लटका हुआ मिला है। मृतक के परिजनों सहित देवासी समाज के लोगों ने युवक की हत्या करने का संदेह व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर मौके पर ही धरना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक संयम लोढ़ा के दखल पर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर एफएसएल व एमओबी टीम सहित डॉग स्क्वायड को मौके पर भेजा। दिनभर चले घटनाक्रम के बीच पुलिस की काफी समझाइश के बाद परिजन व समाज के लोग शव को मौके से उठा अस्पताल लाने को तैयार हुए। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मृतक के परिजनों की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव हो सकेगी।

जानकारी के अनुसार रोवाडा गांव निवासी संग्रामा राम देवासी का पुत्र चतराराम देवासी (35 ) शुक्रवार को गांव से लापता हो गया था। उसके परिजनों ने उसका पता लगाने का काफी प्रयास किया, मगर कोई सफलता नहीं मिली। जिस पर परिजनों ने शनिवार को शिवगंज पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। नदी में बबूल के पेड़ पर झूलता मिला शव युवक के लापता होने के तीसरे दिन रविवार की सुबह ग्रामीणों को सूचना मिली कि नोवी गांव के समीप नदी में बबूल की झाडियों के बीच पेड़ पर एक युवक का शव झूल रहा है। सूचना मिलने पर रोवाडा के ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे तो इस बात की तस्दीक हो गई कि शव चतराराम का ही है। शव बबूल के पेड़ पर जिस स्थिति में लटक रहा था, उससे परिजनों व ग्रामीणों में इस बात का संदेह गहरा गया कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को वहां लटका दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस इस बीच ग्रामीणों की ओर से पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर थानाधिकारी अचलदान मय दल तत्काल नोवी के समीप स्थित घटना स्थल पहुंचे। इस बीच परिजनों व ग्रामीणों ने युवक की हत्या करने का अंदेशा जताते हुए वहीं पर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि पुलिस की ओर से घटना की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। विधायक ने जोधपुर रेंज आईजी से की बात इस बीच मृतक के परिजनों ने विधायक संयम लोढ़ा से बातचीत कर उन्हें पूरी घटना से अवगत करवाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का आग्रह किया। विधायक लोढ़ा ने भी परिजनों को भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसके बाद विधायक ने जोधपुर रेंज के आईजी से फोन पर बात कर मौके पर डॉग स्क्वाॅयड व एफएसएल टीम भेजकर मामले की गहनता से जांच करवाने का आग्रह किया। इसके बाद दोपहर को डॉग स्क्वायड सहित उदयपुर से एफएसएल टीम व सिरोही से एमओबी टीम भी मौके पर पहुंची तथा अनुसंधान किया। पुलिस की समझाइश पर शाम को शव को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण तैयार हुए। पढ़ना जारी रखे