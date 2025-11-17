सोनभद्र खदान हादसा: मलबे से दो भाइयों समेत चार मजदूरों के शव बरामद

ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन इलाके में स्थित श्री कृष्णा माइनिंग वर्क्स की खदान में शनिवार दोपहर ड्रिलिंग के दौरान अचानक चट्टान गिर गई। उस समय खदान में कई मजदूर काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वहां 15 से ज्यादा मजदूर मौजूद थे। हालांकि कई लोग समय रहते भागकर बच गए। हादसे के वक्त खदान में नौ कंप्रेशर मशीनों से ब्लास्टिंग के लिए छेद किए जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया।