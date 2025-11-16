‘बिहार-यूपी का रिश्ता राम-सीता जैसा अटूट’, CM योगी ने 548 करोड़ रुपये की योजनाओं की दी सौगात

1 कोलिया घाट पुल (सोन नदी पर, घोरावल-शिल्पी-कोडारी मार्ग) 80 पुल का आधिकारिक उद्घाटन

2 बलुई–मीतापुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 26 सड़क उन्नयन कार्य पूरा

3 उरमौरा–राजपुर मार्ग (वाया बसौली–बहुआर–रघुनाथपुर–सिंदूरी) का चौड़ीकरण 13.68 मार्ग का चौड़ीकरण

4 48वीं वाहिनी PAC के लिए नए बैरक 12.37 200 कर्मियों की क्षमता वाले नए बैरक

5 पुलिस लाइन में पुरुष पुलिस कर्मियों के लिए छात्रावास/बैरक 9.62 150 पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए बैरक

6 जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय एवं अनावासीय भवन 30.78 नए भवनों का निर्माण

7 नवीन एकीकृत विशेष माध्यमिक विद्यालय 24.59 विद्यालय निर्माण

8 घोरावल–कोहरथा–शिवद्वार मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 12.51 सड़क विकास

9 नवसृजित ओबरा तहसील के आवासीय भवन 11 तहसील भवन निर्माण

10 थाना जुगैल में 3 टाइप-A एवं 23 टाइप-B आवास 8.54 पुलिस आवास निर्माण