‘बिहार-यूपी का रिश्ता राम-सीता जैसा अटूट’, CM योगी ने 548 करोड़ रुपये की योजनाओं की दी सौगात

CM Yogi Adityanath News: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने 548 करोड़ रुपये की योजनाओं की जनता को सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार-यूपी का रिश्ता राम-सीता जैसा अटूट है।

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

Harshul Mehra

Nov 16, 2025

cm yogi announced schemes rs 548 crore said relationship between bihar and UP is as unbreakable as ram sita

CM योगी ने 548 करोड़ रुपये की योजनाओं की दी सौगात। फोटो सोर्स-IANS

CM Yogi Adityanath News: बिहार में NDA की रिकॉर्ड जीत के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने दोनों राज्यों (यूपी-बिहार) के बीच संबंधों की तुलना भगवान राम और देवी सीता के पवित्र बंधन से की। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच "अटूट और मजबूत" रिश्ता है।

548 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

सोनभद्र में 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM योगी ने 548 करोड़ रुपये की 432 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश और बिहार एक साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा संकल्प के प्रतीक हैं। भगवान राम और जानकी माता (सीता) के बीच के पवित्र बंधन की तरह दोनों राज्यों के बीच का रिश्ता अटूट और मजबूत है।"

'विकास की नीतियों को जनता का जबरदस्त समर्थन'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए CM योगी ने कहा, '' रिकॉर्ड संख्या में मतदान करके, बिहार के लोगों ने विकास, सुशासन और स्थिरता के लिए डबल इंजन वाली NDA सरकार में अपना निरंतर विश्वास जताया है। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय हित और विकास की नीतियों को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।''

कांग्रेस-RJD पर कसा तंज

उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में NDA के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जिक्र भी किया। साथ ही 'जंगल राज', अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस-RJD की आलोचना की। सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया।

CM योगी ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन

क्रमांकपरियोजना / कार्यलागत (₹ करोड़)विवरण
1कोलिया घाट पुल (सोन नदी पर, घोरावल-शिल्पी-कोडारी मार्ग)80पुल का आधिकारिक उद्घाटन
2बलुई–मीतापुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण26सड़क उन्नयन कार्य पूरा
3उरमौरा–राजपुर मार्ग (वाया बसौली–बहुआर–रघुनाथपुर–सिंदूरी) का चौड़ीकरण13.68मार्ग का चौड़ीकरण
448वीं वाहिनी PAC के लिए नए बैरक12.37200 कर्मियों की क्षमता वाले नए बैरक
5पुलिस लाइन में पुरुष पुलिस कर्मियों के लिए छात्रावास/बैरक9.62150 पुरुष पुलिसकर्मियों के लिए बैरक
6जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय एवं अनावासीय भवन30.78नए भवनों का निर्माण
7नवीन एकीकृत विशेष माध्यमिक विद्यालय24.59विद्यालय निर्माण
8घोरावल–कोहरथा–शिवद्वार मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण12.51सड़क विकास
9नवसृजित ओबरा तहसील के आवासीय भवन11तहसील भवन निर्माण
10थाना जुगैल में 3 टाइप-A एवं 23 टाइप-B आवास8.54पुलिस आवास निर्माण
11नगर पालिका परिषद में कल्याण मंडपम5.22कल्याण मंडपम का शिलान्यास

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चोपन में आयोजित आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए CM योगी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी गौरव को आधुनिक विकास से जोड़ना है। योगी ने विश्वास जताया कि बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरित होकर, उत्तर प्रदेश के आदिवासी राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और समृद्धि में सक्रिय योगदान देते रहेंगे।

Updated on:

16 Nov 2025 05:41 pm

Published on:

16 Nov 2025 05:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / 'बिहार-यूपी का रिश्ता राम-सीता जैसा अटूट', CM योगी ने 548 करोड़ रुपये की योजनाओं की दी सौगात

