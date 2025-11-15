Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

सीएम योगी के कार्यक्रम के बाद सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा…दो मजदूरों की मौत, दर्जन भर के दबे होने की आशंका

सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा हुआ है, इस दौरान खदान में नौ कंप्रेशर मशीन से ड्रिलिंग का कार्य हो रहा था। जानकारी के मुताबिक लगभग 18 मजदूर कार्य कर रहे थे। घटना के बाद खदान स्वामी और पार्टनर वहां से फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

anoop shukla

Nov 15, 2025

Up news, mining tragedy

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, माइनिंग के दौरान दर्दनाक हादसा

शनिवार को सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की राशपहरी पहाड़ी पर कृष्णा माइनिंग वर्क्स में दोपहर करीब 3 बजे एक पत्थर खदान में ड्रिलिंग करते समय अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कई मजदूरों के दबने की आशंका है। हादसे के दौरान डेढ़ दर्जन से ज्यादे मजदूर काम कर रहे थे

पहाड़ में ड्रिलिंग के दौरान ऊपर से गिरा बड़ा पत्थर का टीला

सूत्रों के मुताबिक यह पहाड़ी काफी गहरी है यहां नौ कंप्रेशर मशीनों की मदद से ड्रिलिंग का काम चल रहा था तभी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से एक बड़े पत्थर का टीला अचानक दरक गया और खदान में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरा। जिसके नीचे सभी मजदूर दब गए, हादसा होता देख लोग दौड़े लेकिन गहरी खाई होने की वजह से कुछ भी करने में असमर्थ थे, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम बद्रीनाथ सिंह और एसपी अभिषेक वर्मा मौके पहुंचे। उन्होंने बताया कि अल्ट्राटेक, दूसान और ओबरा पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं।

रेस्क्यू में NDRF, SDRF भी लगी, मृतकों में दो सगे भाई

इधर NDRF, SDRF टीम को भी सूचना दे दी गई है। डीएम ने बताया की कितने लोग मलबे में दबे हैं, इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है।घटना में जान गंवाने वाले दोनों मजदूर सगे भाई बताए जा रहे हैं संतोष पुत्र शोभनाथ और इंद्रजीत पुत्र शोभनाथ, निवासी करमसार, पनारी। दोनों घटना के समय कंप्रेशर मशीन के पास काम कर रहे थे।सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी खनन क्षेत्रों को बंद करने के आदेश के बाद भी जिले में खनन का कार्य जारी है। बताया गया कि कृष्णा माइनिंग वर्क्स, बिल्ली मारकुंडी, प्रो.दिलीप केशरी व मकसूदन सिंह की यह खदान है। खदान गहरी और अंधेरा होने के नाते रेस्क्यू में समस्या आ रही है। खदान वर्ष 2026 तक वैध है।

सीएम योगी की दी गई दुखद हादसे की जानकारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शनिवार को सोनभद्र पहुंचे थे। वे चोपन के रेलवे मैदान में आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम योगी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी किये।अधिकारियों ने तत्काल ही मुख्यमंत्री को हादसे की पूरी जानकारी दी। प्रशासन का कहना है कि सीएम तक जानकारी पहुंचा दी गई है और दबे मजदूरों को निकालने के लिए पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

पार्सल मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग, बरेली जंक्शन पर मचा हड़कंप, लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 09:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / सीएम योगी के कार्यक्रम के बाद सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा…दो मजदूरों की मौत, दर्जन भर के दबे होने की आशंका

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जब मंत्री जी का काफिला चल रहा हो तो गाड़ी साइड़ कर लें…ओवरटेक करने के चक्कर में तीन युवक गिरफ्तार

सोनभद्र

सोनभद्र में मंत्री पर हमला! फ्लीट के सामने आया हमलावर, शीशे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए

सोनभद्र

सोनभद्र में हुआ दर्दनाक हादसा, रातभर सड़क पर पड़े रहे बाइक सवार, दो की मौत एक की हालत गंभीर

सोनभद्रा में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की माैत
सोनभद्र

Sonbhadra News: स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 2 छात्रों की मौत, दो गंभीर

सोनभद्र

यूपी में पुलिसकर्मियों का हैरान करने वाला कारनामा, भागते ट्रकों पर पत्थरबाजी करते दिखे…SP की कड़ी कारवाई

Up news, sonbhdra
सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.