सीएम योगी के कार्यक्रम के बाद सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा…दो मजदूरों की मौत, दर्जन भर के दबे होने की आशंका

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, माइनिंग के दौरान दर्दनाक हादसा
शनिवार को सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र की राशपहरी पहाड़ी पर कृष्णा माइनिंग वर्क्स में दोपहर करीब 3 बजे एक पत्थर खदान में ड्रिलिंग करते समय अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कई मजदूरों के दबने की आशंका है। हादसे के दौरान डेढ़ दर्जन से ज्यादे मजदूर काम कर रहे थे
सूत्रों के मुताबिक यह पहाड़ी काफी गहरी है यहां नौ कंप्रेशर मशीनों की मदद से ड्रिलिंग का काम चल रहा था तभी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से एक बड़े पत्थर का टीला अचानक दरक गया और खदान में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरा। जिसके नीचे सभी मजदूर दब गए, हादसा होता देख लोग दौड़े लेकिन गहरी खाई होने की वजह से कुछ भी करने में असमर्थ थे, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम बद्रीनाथ सिंह और एसपी अभिषेक वर्मा मौके पहुंचे। उन्होंने बताया कि अल्ट्राटेक, दूसान और ओबरा पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं।
इधर NDRF, SDRF टीम को भी सूचना दे दी गई है। डीएम ने बताया की कितने लोग मलबे में दबे हैं, इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है।घटना में जान गंवाने वाले दोनों मजदूर सगे भाई बताए जा रहे हैं संतोष पुत्र शोभनाथ और इंद्रजीत पुत्र शोभनाथ, निवासी करमसार, पनारी। दोनों घटना के समय कंप्रेशर मशीन के पास काम कर रहे थे।सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी खनन क्षेत्रों को बंद करने के आदेश के बाद भी जिले में खनन का कार्य जारी है। बताया गया कि कृष्णा माइनिंग वर्क्स, बिल्ली मारकुंडी, प्रो.दिलीप केशरी व मकसूदन सिंह की यह खदान है। खदान गहरी और अंधेरा होने के नाते रेस्क्यू में समस्या आ रही है। खदान वर्ष 2026 तक वैध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शनिवार को सोनभद्र पहुंचे थे। वे चोपन के रेलवे मैदान में आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम योगी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी किये।अधिकारियों ने तत्काल ही मुख्यमंत्री को हादसे की पूरी जानकारी दी। प्रशासन का कहना है कि सीएम तक जानकारी पहुंचा दी गई है और दबे मजदूरों को निकालने के लिए पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
