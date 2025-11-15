सीएम योगी के कार्यक्रम के बाद सोनभद्र में बड़ा खनन हादसा…दो मजदूरों की मौत, दर्जन भर के दबे होने की आशंका

इधर NDRF, SDRF टीम को भी सूचना दे दी गई है। डीएम ने बताया की कितने लोग मलबे में दबे हैं, इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है।घटना में जान गंवाने वाले दोनों मजदूर सगे भाई बताए जा रहे हैं संतोष पुत्र शोभनाथ और इंद्रजीत पुत्र शोभनाथ, निवासी करमसार, पनारी। दोनों घटना के समय कंप्रेशर मशीन के पास काम कर रहे थे।सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी खनन क्षेत्रों को बंद करने के आदेश के बाद भी जिले में खनन का कार्य जारी है। बताया गया कि कृष्णा माइनिंग वर्क्स, बिल्ली मारकुंडी, प्रो.दिलीप केशरी व मकसूदन सिंह की यह खदान है। खदान गहरी और अंधेरा होने के नाते रेस्क्यू में समस्या आ रही है। खदान वर्ष 2026 तक वैध है।