बरेली

पार्सल मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग, बरेली जंक्शन पर मचा हड़कंप, लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

शनिवार सुबह रेलवे यार्ड में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब किशनगंज–दिल्ली से झारखंड के अजारा जा रही पार्सल मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है। जंक्शन पहुंचने से पहले ही लोको पायलट ने एक बोगी से घना धुआं निकलते देखा और तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दे दी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 15, 2025

बरेली। शनिवार सुबह रेलवे यार्ड में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब किशनगंज–दिल्ली से झारखंड के अजारा जा रही पार्सल मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक आग भड़क उठी। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है। जंक्शन पहुंचने से पहले ही लोको पायलट ने एक बोगी से घना धुआं निकलते देखा और तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दे दी।

सूचना मिलते ही रेलवे अफसर अलर्ट हो गए और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला लिया गया। मालगाड़ी जैसे ही बरेली जंक्शन पहुंची, धधक रहे पार्सल डिब्बे को पूरी ट्रेन से अलग कर दिया गया। रेलवे कर्मियों ने तेजी दिखाते हुए आसपास का इलाका खाली कराया, जबकि यात्री धुआं फैलते ही घबराकर इधर-उधर भागते नजर आए।

फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। डिब्बे में भरा पार्सल सामान भी आग की चपेट में आ गया, जिससे धुआं लगातार ऊपर उठता रहा। दमकल कर्मी आगे–पीछे दोनों ओर से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों को भी एहतियातन हटाया गया।

आग किन वजहों से लगी, यह अभी साफ नहीं हो सका है। प्राथमिक अनुमान शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट कारणों के लिए जांच टीम लगा दी है। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम संघर्ष मौर्य ने बताया कि लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। पार्सल डिब्बे में लगी आग पर काबू पाया जा रहा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Published on:

15 Nov 2025 10:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पार्सल मालगाड़ी के डिब्बे में लगी भीषण आग, बरेली जंक्शन पर मचा हड़कंप, लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

बरेली

उत्तर प्रदेश

