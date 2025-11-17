सोनभद्र खनन हादसा…गिरफ्तार हुआ खदान का पट्टाधारक मधुसूदन सिंह, अब तक बरामद हुए छह मजदूरों के शव

अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने बताया कि 16 और 17 नवंबर की मध्यरात्रि से लेकर सोमवार दोपहर तक मलबे से पांच और शव बरामद किये गये हैं। उनकी पहचान इंद्रजीत, संतोष, रवींद्र, राम खेलावन और कृपाशंकर के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि खदान में पहाड़ी का एक भाग दरकने से कई मजदूर मलबे में दब गए थे।इस मामले में कृष्णा माइनिंग वर्क्स के मालिक समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।घटना स्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में जुटी है। बता दें कि शनिवार को जब यह हादसा हुआ उसके कुछ समय पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सोनभद्र दौरे को खत्म कर वापस लखनऊ के लिए चल दिए। सीएम ने भी इस घटना का संज्ञान लेकर गहरा दुख व्यक्त किया।