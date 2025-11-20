सोनभद्र के साल्खन फॉसिल पार्क को मिल सकता है UNESCO विश्व धरोहर का दर्जा

सोनभद्र : पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित साल्खन फॉसिल पार्क दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अच्छी तरह संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक है। अब इसे UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लखनऊ स्थित बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज (BSIP) ने उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और राज्य वन विभाग के साथ मिलकर पार्क के स्ट्रोमैटोलाइट्स (प्राचीन सायनोबैक्टीरिया द्वारा बनी परतदार संरचनाएं) का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण शुरू किया है, ताकि UNESCO विश्व धरोहर नामांकन के लिए मजबूत प्रस्ताव तैयार किया जा सके।