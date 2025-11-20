मायावती से घुटने टेककर मिले बिहार से इकलौते विधायक, झुकीं नजरें हाथ जोड़े देख मुस्कुराईं बसपा सुप्रीमो

रामगढ़ सीट पर मुकाबला काफी रोचक था। भाजपा का किला, राजद की चुनौती और बीच में बसपा का एक उम्मीदवार। 24 राउंड मतगणना हुई। हर राउंड में उम्मीदवारों की सांस अटक रही थी। 23वें राउंड तक बसपा के सतीश सिर्फ 157 वोटों से आगे थे। फिर हंगामा, पथराव, आगजनी और गाड़ियां तोड़ी गईं। सतीश की SUV पर हमला, पुलिस की गाड़ियां जलीं। बसपा कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दर्जनों लोग घायल हुए, कई अस्पताल पहुंचे।