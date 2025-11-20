Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

मायावती से घुटने टेककर मिले बिहार से इकलौते विधायक, झुकीं नजरें हाथ जोड़े देख मुस्कुराईं बसपा सुप्रीमो

Mayawati Bihar MLA kneels : बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा की इकलौती सीट रामगढ़ को मात्र 30 वोटों से जीतने वाले विधायक सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की। मुलाकात का एक फोटो वायरल हो गया जिसमें सतीश मायावती के सामने घुटनों पर बैठे, हाथ जोड़े, नजरें झुकी और पैरों में सिर्फ मोजे हैं।

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 20, 2025

बसपा सुप्रीमो से मिले बिहार के बसपा के इकलौते विधायक, PC- @Bsp4u

लखनऊ : लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय की एक तस्वीर खूब चर्चाओं में है। वजह है बसपा के विधायक का मायावती के सामने घुटने टेककर बैठना। हाथ जोड़े हुए और पैरों में सिर्फ मोजे, चेहरे पर गंभीरता का भाव। यह इमोशनल मोमेंट बिहार के रामगढ़ से बसपा के नवनिर्वाचित विधायक सतीश कुमार सिंह उर्फ 'पिंटू यादव' का है जो कि दिल्ली के बसपा मुख्यालय में हुआ।

रामगढ़ सीट पर मुकाबला काफी रोचक था। भाजपा का किला, राजद की चुनौती और बीच में बसपा का एक उम्मीदवार। 24 राउंड मतगणना हुई। हर राउंड में उम्मीदवारों की सांस अटक रही थी। 23वें राउंड तक बसपा के सतीश सिर्फ 157 वोटों से आगे थे। फिर हंगामा, पथराव, आगजनी और गाड़ियां तोड़ी गईं। सतीश की SUV पर हमला, पुलिस की गाड़ियां जलीं। बसपा कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दर्जनों लोग घायल हुए, कई अस्पताल पहुंचे।

देर रात बसपा ने बिहार में रचा इतिहास

देर रात आखिरी राउंड की गिनती हुई और बसपा ने इतिहास रच दिया। विधानसभा चुनाव में बसपा का एक उम्मीदवार 30 वोटों से विजयी हुआ। यहां पर मायावती ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में रैली भी की थी, जिसका असर मतदाताओं पर साफ देखा गया।

बसपा कार्यकर्ताओं का किया गया उत्पीड़न

सतीश ने मतगणना के दौरान हुए विवाद और इसके बाद वहां की पुलिस द्वारा बसपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मामले से भी मायावती को जानकारी दी। मायावती ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा, कुछ उपद्रवियों ने मतगणना के दौरान हिंसा करते हुए बिहार से विजयी बसपा विधायक के वाहन के साथ-साथ पुलिस के वाहन को निशाना बनाया था।

वाहनों में तोड़फोड़, पथराव व आगजनी को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी। इसमें बसपा के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पुलिस ने करीब 250 नामजद BSP कार्यकर्ताओं और 1000 अज्ञात लोगों पर कई FIR दर्ज की थी। पर पुलिस अब चुन-चुनकर सिर्फ बसपा कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रही है, जबकि हिंसा में दूसरे दलों के लोग भी शामिल थे।

मायावती ने दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बिहार सहित अन्य राज्यों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में बिहार से एकमात्र नवनिर्वाचित विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव (रामगढ़) भी पहुंचे थे। सतीश यादव ने कहा कि मायावती ने उन पर भरोसा किया, टिकट दिया और वह विश्वास ही उनकी जीत का मुख्य कारण रहा। बैठक में झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और गुजरात सहित कई राज्यों की संगठनात्मक स्थिति पर भी चर्चा हुई।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मायावती से घुटने टेककर मिले बिहार से इकलौते विधायक, झुकीं नजरें हाथ जोड़े देख मुस्कुराईं बसपा सुप्रीमो

