डंपर ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, महिला को 50 मीटर तक घसीटता ले गया; सड़क पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया शव

श्रावस्ती जिले के रहने वाले अध्यापक महेश साहू अपनी पत्नी संगीता के साथ बाइक से भभुवा स्थित किसान इंटर कॉलेज जा रहे थे। सामान्य रूप से गुजर रहे इस सफर का अंत कुछ ही पलों में त्रासदी में बदल गया। जब पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने अचानक उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपति सड़क पर गिर पड़े। महिला संगीता डंपर के पिछले हिस्से में फँस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर चालक ने न तो गति कम की और न ही वाहन रोकने की कोशिश की। वाहन महिला को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए आगे बढ़ गया। जिससे उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।