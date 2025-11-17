डंपर ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, महिला को 50 मीटर तक घसीटता ले गया; सड़क पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया शव

दुर्घटना के बाद जुटे लोग फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा–लखनऊ हाईवे पर सोमवार कोई एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिसे देखकर लोग सिहर उठे। बाइक सवार दंपति को डंपर ने रौंद दिया। किसी बीच महिला डंपर में फस जाने के कारण उसे घसीटता हुआ करीब 50 मीटर ले गया। जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सड़क पर शव टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया।
श्रावस्ती जिले के रहने वाले अध्यापक महेश साहू अपनी पत्नी संगीता के साथ बाइक से भभुवा स्थित किसान इंटर कॉलेज जा रहे थे। सामान्य रूप से गुजर रहे इस सफर का अंत कुछ ही पलों में त्रासदी में बदल गया। जब पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने अचानक उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दंपति सड़क पर गिर पड़े। महिला संगीता डंपर के पिछले हिस्से में फँस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर चालक ने न तो गति कम की और न ही वाहन रोकने की कोशिश की। वाहन महिला को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए आगे बढ़ गया। जिससे उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। और गंभीर रूप से घायल महेश साहू को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। संगीता के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की भयावहता देखकर मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया।
इस बीच, डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से घटना की जांच में जुटे हैं। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। लोगों का कहना है कि हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण न होने और लापरवाही से चलाए जा रहे भारी वाहनों के कारण इस तरह की दुर्घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं।
