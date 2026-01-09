100 गाड़ियों का काफिला, नेताओं-अभिनेताओं का हुजूम, 8 दिन कार्यक्रम में बृजभूषण सिंह का दिखा दबदबा

राष्ट्रकथा महोत्सव का शुभारंभ 1 जनवरी को नंदिनी निकेतन में वैदिक मंत्रोच्चार, बगलामुखी पूजन और यज्ञ के साथ हुआ। मुख्य यजमान बृजभूषण शरण सिंह ने इसे राष्ट्र निर्माण, सनातन संस्कृति और युवा उत्थान से जोड़ा। कार्यक्रम सद्गुरु ऋतेश्वर जी महाराज के सानिध्य में चला, जिनकी कथा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कथा के दौरान रामकथा, राष्ट्रभक्ति और सनातन मूल्यों पर गहन चर्चा हुई। एक सत्र के दौरान द्गुरु ऋतेश्वर जी ने भावुक होकर कहा, "मैं उनका पिता हूं, मेरा प्रभाव था, है और रहेगा," जिस पर बृजभूषण सिंह की आंखें नम हो गईं। यह क्षण आयोजन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। पूरे आठ दिनों में मंच पर केवल साधु-संतों को स्थान दिया गया, जैसा बृजभूषण ने पहले घोषणा की थी कि "भगवान भी आएं तो रोक दो।" 42 महंतों ने उद्घाटन किया, और विभिन्न दिनों में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजन में भंडारे की व्यवस्था हुई, जिसमें 5 लाख लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। 1200 से अधिक लोग भोजन तैयार करने में लगे रहे।