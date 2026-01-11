11 जनवरी 2026,

बारां

32.5 बीघा वनभूमि मुक्त कराई, बना लिया था ढाबा और बिछा दी थी पाइपलाइन

वन विभाग की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के ग्राम गुंदलाई के रक्षित वन खंड अमलावदा में 20 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई फसल को नष्ट कर वहां से अतिक्रमण हटाया।

बारां

image

Mukesh Gaur

Jan 11, 2026

वन विभाग की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के ग्राम गुंदलाई के रक्षित वन खंड अमलावदा में 20 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई फसल को नष्ट कर वहां से अतिक्रमण हटाया।

वन विभाग टीम की कार्रवाई कर हटाया अतिक्रमण

मोठपुर. वन विभाग की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के ग्राम गुंदलाई के रक्षित वन खंड अमलावदा में 20 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई फसल को नष्ट कर वहां से अतिक्रमण हटाया। इसी दौरान एक पक्के ढाबे को तोडकऱ नष्ट किया गया। केरवलिया गांव के समीप वन भूमि पर बिछाई गई पाइप लाइन को भी जेसीबी की मदद से हटकर वन विभाग की भूमिका अतिक्रमण से मुक्त करवाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अटरु रेंजर बालूराम सारण के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने दो जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर की मदद से यह कार्रवाई की। गुंदलाई में रक्षित वन खंड अमलावदा 20 बीघा वन भूमि से सरसों की फसल नष्ट कर अतिक्रमण हटाया एवं एक पक्के ढाबे को तोडकऱ नष्ट किया गया। खैराई मोतीपुरा में 2.5 बीघा वन भूमि से सरसों की फसल नष्ट की गई। 10 बीघा भूमि में अतिक्रमण की नीयत से लगाए गए झाड़ बाड़ को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद केरवालिया में वन भूमि पर बिछाई अवैध पाइपलाइन को तोड़ा गया। कार्यवाही के दौरान रेंज अटरू से मोठपूर नाका प्रभारी योगेश दत्त, वन रक्षक निरंजन बैरवा, धीरज सहरीया, रेंजर शेरगढ़ गोपाल बसेटिया, राकेश, शिव, राजेंद्र ङ्क्षसह, रेंज छबड़ा व छीपाबडौद एवं पुलिस थाना का स्टाफ मौजूद रहा ।

Hindi News / Rajasthan / Baran / 32.5 बीघा वनभूमि मुक्त कराई, बना लिया था ढाबा और बिछा दी थी पाइपलाइन

