32.5 बीघा वनभूमि मुक्त कराई, बना लिया था ढाबा और बिछा दी थी पाइपलाइन

source patrika photo
वन विभाग टीम की कार्रवाई कर हटाया अतिक्रमण
मोठपुर. वन विभाग की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के ग्राम गुंदलाई के रक्षित वन खंड अमलावदा में 20 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई फसल को नष्ट कर वहां से अतिक्रमण हटाया। इसी दौरान एक पक्के ढाबे को तोडकऱ नष्ट किया गया। केरवलिया गांव के समीप वन भूमि पर बिछाई गई पाइप लाइन को भी जेसीबी की मदद से हटकर वन विभाग की भूमिका अतिक्रमण से मुक्त करवाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अटरु रेंजर बालूराम सारण के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने दो जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर की मदद से यह कार्रवाई की। गुंदलाई में रक्षित वन खंड अमलावदा 20 बीघा वन भूमि से सरसों की फसल नष्ट कर अतिक्रमण हटाया एवं एक पक्के ढाबे को तोडकऱ नष्ट किया गया। खैराई मोतीपुरा में 2.5 बीघा वन भूमि से सरसों की फसल नष्ट की गई। 10 बीघा भूमि में अतिक्रमण की नीयत से लगाए गए झाड़ बाड़ को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद केरवालिया में वन भूमि पर बिछाई अवैध पाइपलाइन को तोड़ा गया। कार्यवाही के दौरान रेंज अटरू से मोठपूर नाका प्रभारी योगेश दत्त, वन रक्षक निरंजन बैरवा, धीरज सहरीया, रेंजर शेरगढ़ गोपाल बसेटिया, राकेश, शिव, राजेंद्र ङ्क्षसह, रेंज छबड़ा व छीपाबडौद एवं पुलिस थाना का स्टाफ मौजूद रहा ।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
शहर में तीन नए चौराहे विकसित करने के लिए कार्य योजना पर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत शहर में मेलखेड़ी रोड स्थित तिराहे तथा गणेश मेटल के समीप चौराहा निर्माण कार्य के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं मेलखेड़ी रोड पर ही नलका तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक को विस्तार दिए जाने के लिए भी कार्य योजना तैयार करवाई जा रही है।