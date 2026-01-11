32.5 बीघा वनभूमि मुक्त कराई, बना लिया था ढाबा और बिछा दी थी पाइपलाइन

प्राप्त जानकारी के अनुसार अटरु रेंजर बालूराम सारण के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने दो जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर की मदद से यह कार्रवाई की। गुंदलाई में रक्षित वन खंड अमलावदा 20 बीघा वन भूमि से सरसों की फसल नष्ट कर अतिक्रमण हटाया एवं एक पक्के ढाबे को तोडकऱ नष्ट किया गया। खैराई मोतीपुरा में 2.5 बीघा वन भूमि से सरसों की फसल नष्ट की गई। 10 बीघा भूमि में अतिक्रमण की नीयत से लगाए गए झाड़ बाड़ को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद केरवालिया में वन भूमि पर बिछाई अवैध पाइपलाइन को तोड़ा गया। कार्यवाही के दौरान रेंज अटरू से मोठपूर नाका प्रभारी योगेश दत्त, वन रक्षक निरंजन बैरवा, धीरज सहरीया, रेंजर शेरगढ़ गोपाल बसेटिया, राकेश, शिव, राजेंद्र ङ्क्षसह, रेंज छबड़ा व छीपाबडौद एवं पुलिस थाना का स्टाफ मौजूद रहा ।