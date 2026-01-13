रायपुर में मिला नया नगर, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ… ये खोज बदल देगी छत्तीसगढ़ के इतिहास की दिशा

वहीं, तीसरे सैंपल की तिथि 541 से 392 ईसा पूर्व सामने आई है, जो बुद्ध काल से लेकर मौर्य काल तक के समय को दर्शाती है। इन वैज्ञानिक प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि रीवां क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल से निरंतर मानव बसावट रही है, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को नई दिशा देती है।