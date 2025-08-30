जंगल में टहलना आपके व्यक्तित्व को बदल सकता है और मन को गहरी शांति दे सकता है

फिनलैंड के तुर्कु शहर में किए गए इस शोध में सबसे पहले 158 लोगों से सवाल पूछे गए कि वे प्रकृति में कितना समय बिताते हैं और उनके जीवन में उद्देश्य, आत्म-स्वीकृति, रिश्ते और आत्मनिर्भरता का स्तर कैसा है। इसके बाद 20 लोगों को रचनात्मक लेखन कार्यशाला में बुलाया गया, जहाँ उन्होंने बताया कि प्रकृति उनके जीवन और सोच को कैसे प्रभावित करती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रकृति लोगों को आत्म-स्वीकृति, जीवन का उद्देश्य और रिश्तों में मजबूती देने में अहम भूमिका निभाती है। शोधकर्ता जोहा यारेकारी का कहना है, “हेडोनिज़्म (सिर्फ तात्कालिक सुख) के विपरीत यूडेमोनिया लंबे और गहरे कल्याण से जुड़ा है, और प्रकृति इसमें मदद करती है।”