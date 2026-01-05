रंजिश में घात लगाकर हमला, लाठियों से पीटकर वृद्ध की हत्या

बताया जा रहा है कि आरोपी वन भूमि के एक टुकड़े पर अपना हक जताते हुए लंबे समय से राधेश्याम के परिवार से रंजिश पाले हुए थे। रविवार को जब यह विवाद चरम पर पहुंचा, तो आरोपियों ने आव देखा न ताव और राधेश्याम पर जानलेवा हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर जब तक लोग मौके पर पहुँचते, तब तक हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। मौके पर पहुंची नाहरगढ़ पुलिस ने लहूलुहान अवस्था में पड़े राधेश्याम को अस्पताल पहुँचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाहरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।