रंजिश में घात लगाकर हमला, लाठियों से पीटकर वृद्ध की हत्या

नाहरगढ़. हत्या की वारदात के बाद अस्पताल में पूछताछ करती पुलिस। पत्रिका
श्रीपुरा गांव का मामला : वन भूमि पर कब्जे को लेकर वारदात
नाहरगढ़. थाना क्षेत्र के श्रीपुरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हमलावरों ने बुजुर्ग की पीट- पीटकर जान ले ली। रविवार को वन विभाग की जमीन को लेकर चल रही बरसों पुरानी रंजिश ने उस वक्त खूनी खेल का रूप ले लिया, जब हमलावरों ने घात लगाकर 60 वर्षीय राधेश्याम गुर्जर पर हमला बोल दिया। लाठियों और पत्थरों से हुए इस बर्बर हमले में राधेश्याम पुत्र जमनालाल गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और श्रीपुरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है।
यह है मामला
बताया जा रहा है कि आरोपी वन भूमि के एक टुकड़े पर अपना हक जताते हुए लंबे समय से राधेश्याम के परिवार से रंजिश पाले हुए थे। रविवार को जब यह विवाद चरम पर पहुंचा, तो आरोपियों ने आव देखा न ताव और राधेश्याम पर जानलेवा हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर जब तक लोग मौके पर पहुँचते, तब तक हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। मौके पर पहुंची नाहरगढ़ पुलिस ने लहूलुहान अवस्था में पड़े राधेश्याम को अस्पताल पहुँचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाहरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
कई बार दर्ज कराई शिकायतें
ग्रामीणों का आरोप है कि इस विवादित भूमि को लेकर कई बार शिकायतें की गई थीं, लेकिन सरकारी अमला गहरी नींद में सोया रहा। यदि समय रहते वन विभाग जमीन का सीमांकन कर देता और पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपनाता, तो शायद आज राधेश्याम की जान नहीं जाती। सिस्टम की इसी सुस्ती का खामियाजा एक परिवार को अपना मुखिया खोकर भुगतना पड़ा है।
पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश
नाहरगढ़ थाने के सीआई कमल सिंह के अनुसार फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। पुलिस की विशेष टीमें संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं, लेकिन वारदात के बाद से ही आरोपी गांव छोडकऱ फरार हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। वहीं दूसरी ओर, इस घटना के बाद कस्बे में चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं में भी हडक़ंप मचा हुआ है, क्योंकि प्रशासन अब इस हत्याकांड के बाद और भी सख्त नजर आ रहा है।
