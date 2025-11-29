निराश्रित गोवंश से भिड़ी बाइक, सडक़ पर गिरे बालक समेत दो कुचले, मौत

जानकारी के मुताबिक गांव सहजपुर गांव निवासी धीरज पुत्र महेश जाटव बाइक पर महिला नीरज पत्नी नवल किशोर एवं गीता पत्नी महेश और करीब ७ साल वर्षीय बच्चे पीयूष पुत्र नवल किशोर को बैठाकर रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। हाइवे स्थित गांव उमरारा के नजदीक बाइक के सामने निराश्रित गोवंश आ गया। जिससे बाइक टकरा गई और सभी सडक़ पर जा गिरे। इस दौरान धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार पिकअप चारों को रौंदती हुई निकल गई। भीषण दुर्घटना में बाइक चला रहे धीरज और बालक पीयूष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि सवार दो महिला गंभीर घायल हो गईं। हादसे देख लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया जबकि शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। उधर, पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया है। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।