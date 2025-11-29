Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

निराश्रित गोवंश से भिड़ी बाइक, सडक़ पर गिरे बालक समेत दो कुचले, मौत

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या123 पर गांव उमरारा के पास शनिवार शाम पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में बाइक चालक समेत 7 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सवार दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सडक़ पर अचानक निराश्रित गोवंश आने से बाइक पहले उससे भिड़ी और फिर बाइक सवारों के गिरने पर पिकअप उन्हें रौंदते हुए निकल गई। जिसमें दोंनों मौके पर दर्दनाक मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 29, 2025

निराश्रित गोवंश से भिड़ी बाइक, सडक़ पर गिरे बालक समेत दो कुचले, मौत Bike collides with stray cattle, two people including a child fall on the road and die.

- मृतकों बाइक चालक और सवार ७ वर्षीय बच्चे की मौत

- हादसे में मां समेत दो महिला गंभीर घायल, कराया भर्ती

- एनएच 123 पर गांव उमरारा के पास की घटना

dholpur, सैंपऊ. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या123 पर गांव उमरारा के पास शनिवार शाम पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में बाइक चालक समेत 7 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सवार दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सडक़ पर अचानक निराश्रित गोवंश आने से बाइक पहले उससे भिड़ी और फिर बाइक सवारों के गिरने पर पिकअप उन्हें रौंदते हुए निकल गई। जिसमें दोंनों मौके पर दर्दनाक मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक गांव सहजपुर गांव निवासी धीरज पुत्र महेश जाटव बाइक पर महिला नीरज पत्नी नवल किशोर एवं गीता पत्नी महेश और करीब ७ साल वर्षीय बच्चे पीयूष पुत्र नवल किशोर को बैठाकर रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। हाइवे स्थित गांव उमरारा के नजदीक बाइक के सामने निराश्रित गोवंश आ गया। जिससे बाइक टकरा गई और सभी सडक़ पर जा गिरे। इस दौरान धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार पिकअप चारों को रौंदती हुई निकल गई। भीषण दुर्घटना में बाइक चला रहे धीरज और बालक पीयूष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि सवार दो महिला गंभीर घायल हो गईं। हादसे देख लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया जबकि शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। उधर, पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया है। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

गुजर रही थी एम्बुलेंस

उधर, हादसे के दौरान मौके से 108 एम्बुलेंस गुजर रही थी। जिस पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। एम्बुलेंस कार्मिक आशुतोष शर्मा ने बताया कि हादसा कुछ देर पहले ही हुआ था। घायल सडक़ पर तड़प रहे थे। यह देख वह रुके और उन्हें अस्पताल भिजवाया।

- पिकअप गाड़ी और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बालक समेत दो की मृत्यु हो गई। दो घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पिकअप को जब्त किया है।

- प्रमेन्द्र कुमार रावत, थाना प्रभारी सैंपऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Nov 2025 07:20 pm

Hindi News / Special / निराश्रित गोवंश से भिड़ी बाइक, सडक़ पर गिरे बालक समेत दो कुचले, मौत

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

मंडी सचिव कैलाशचंद को 12 दिसम्बर तक भेजे जेसी

मंडी सचिव कैलाशचंद को 12 दिसम्बर तक भेजे जेसी JC sent to Mandi Secretary Kailashchand by December 12
धौलपुर

Kota Mnadi Bhav : सोयाबीन मंदा, धान में तेजी

कोटा

Rajasthan: राजस्थान में यहां सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, 87 करोड़ 10 लाख से बिछेगा सड़कों का जाल

New Road, New Road in Bharatpur, New Road in Rajasthan, Road Construction in Bharatpur, Road Construction in Rajasthan, Bharatpur News, Rajasthan News
भरतपुर

Rajasthan: 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हिंदू धर्म बहन के घर मायरा भरने पहुंचा मुस्लिम भाई, दंग रह गए ग्रामीण

Rajasthan Mayra News
टोंक

राजस्थान: नंबर बढ़ाने के बहाने छात्राओं को कमरे में अकेला बुलाता था शिक्षक, लिया गया सख्त एक्शन

bad touch in government school
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.