निराश्रित गोवंश से भिड़ी बाइक, सडक़ पर गिरे बालक समेत दो कुचले, मौत

- मृतकों बाइक चालक और सवार ७ वर्षीय बच्चे की मौत
- हादसे में मां समेत दो महिला गंभीर घायल, कराया भर्ती
- एनएच 123 पर गांव उमरारा के पास की घटना
dholpur, सैंपऊ. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या123 पर गांव उमरारा के पास शनिवार शाम पिकअप और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में बाइक चालक समेत 7 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सवार दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सडक़ पर अचानक निराश्रित गोवंश आने से बाइक पहले उससे भिड़ी और फिर बाइक सवारों के गिरने पर पिकअप उन्हें रौंदते हुए निकल गई। जिसमें दोंनों मौके पर दर्दनाक मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक गांव सहजपुर गांव निवासी धीरज पुत्र महेश जाटव बाइक पर महिला नीरज पत्नी नवल किशोर एवं गीता पत्नी महेश और करीब ७ साल वर्षीय बच्चे पीयूष पुत्र नवल किशोर को बैठाकर रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। हाइवे स्थित गांव उमरारा के नजदीक बाइक के सामने निराश्रित गोवंश आ गया। जिससे बाइक टकरा गई और सभी सडक़ पर जा गिरे। इस दौरान धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार पिकअप चारों को रौंदती हुई निकल गई। भीषण दुर्घटना में बाइक चला रहे धीरज और बालक पीयूष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि सवार दो महिला गंभीर घायल हो गईं। हादसे देख लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया जबकि शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। उधर, पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया है। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
गुजर रही थी एम्बुलेंस
उधर, हादसे के दौरान मौके से 108 एम्बुलेंस गुजर रही थी। जिस पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। एम्बुलेंस कार्मिक आशुतोष शर्मा ने बताया कि हादसा कुछ देर पहले ही हुआ था। घायल सडक़ पर तड़प रहे थे। यह देख वह रुके और उन्हें अस्पताल भिजवाया।
- पिकअप गाड़ी और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बालक समेत दो की मृत्यु हो गई। दो घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पिकअप को जब्त किया है।
- प्रमेन्द्र कुमार रावत, थाना प्रभारी सैंपऊ
बड़ी खबरेंView All
खास खबर
ट्रेंडिंग