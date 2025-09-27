कार्बन से अमेज़न के विशाल वृक्षों में अप्रत्याशित वृद्धि

जयपुर। अमेजन वर्षावन को अक्सर "धरती के फेफड़े" कहा जाता है। नौ देशों में फैला यह जंगल करोड़ों प्रजातियों का घर है और भारी मात्रा में कार्बन को संचित करता है। जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई की चिंताओं के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला शोध सामने आया है – अमेज़न के पेड़ आकार में और बड़े हो रहे हैं। जर्नल नेचर प्लांट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अमेज़न के पेड़ों का औसत आकार हर दशक में लगभग 3.2 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले 30 सालों से लगातार देखी गई यह प्रवृत्ति बताती है कि जंगल बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का किस तरह से जवाब दे रहा है।