रासायनिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जितना ही बड़ा खतरा: वैज्ञानिकों की चेतावनी

3,600 से अधिक सिंथेटिक रसायन जो फूड पैकेजिंग और बर्तनों में उपयोग होते हैं, मनुष्यों के शरीर में पाए गए हैं, जिनमें से 80 को विशेष रूप से चिंताजनक माना गया है। PFAS जैसे ‘फॉरएवर केमिकल्स’ लगभग हर व्यक्ति के शरीर में पाए गए हैं — यहां तक कि अब कई जगहों पर बारिश का पानी भी पीने लायक नहीं रह गया है। विश्व की 90% से अधिक आबादी ऐसा वायु प्रदूषण झेल रही है जो WHO के मानकों से अधिक है। ये रसायन शरीर में जाकर प्रजनन, प्रतिरक्षा, स्नायु, फेफड़े, जिगर, किडनी और हॉर्मोनल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेष रूप से कीटनाशकों (पेस्टीसाइड्स) और गर्भपात व बांझपन के बीच सीधा संबंध देखा गया है। DSV की रिपोर्ट ‘पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च’ के पहले के शोध को भी आगे बढ़ाती है, जिसमें बताया गया था कि हम पहले ही पर्यावरण प्रदूषण के सुरक्षित स्तर को पार कर चुके हैं, खासकर प्लास्टिक के मामले में। रिपोर्ट यह भी बताती है कि वर्तमान रासायनिक जांच की पद्धतियां नाकाफी हैं। उदाहरण के लिए, कई एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स (जो हॉर्मोन में हस्तक्षेप करते हैं), कम मात्रा में भी उतना ही नुकसान कर सकते हैं जितना अधिक मात्रा में — जबकि पारंपरिक सोच कहती है कि “जितनी कम मात्रा, उतना कम असर”। रिपोर्ट का उद्देश्य यह भी है कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की बड़ी समस्याओं पर आधारित नवाचारों के लिए रास्ता खोला जा सके।