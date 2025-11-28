बच्चों की शुरुआती दिनचर्या कुछ महीनों में मोटापे का खतरा बढ़ा सकती है

जयपुर। शिशुओं की जिंदगी बहुत तेजी से बदलती है, और रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें उनके भविष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। कई बार परिवार पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन न होने से शुरुआती दिनचर्या अनजाने में गलत आदतों में बदल जाती है। एक नए शोध से पता चला है कि बच्चे के जन्म के पहले 8 हफ्तों में बनाई गई दिनचर्या, 6 महीने बाद उनके वजन और विकास पर असर डाल सकती है। यह अध्ययन पैन स्टेट विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है।