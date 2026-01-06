चूरू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन 1.45 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकायतकर्ता से कृषि कनेक्शन में नाम परिवर्तन करने तथा वीसीआर की राशि कम करने की एवज में 1.45 लाख रुपए की मांग की गई थी। शिकायत की सत्यापन के बाद एसीबी (ACB) ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।श्रीडूंगरगढ़ में तय स्थान पर जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि ली, एसीबी टीम (ACB Churu) ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पेंट की जेब से रिश्वत की पूरी राशि बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी टीम ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है तथा यह भी जांच की जा रही है कि इस प्रकरण में कोई अन्य कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल है या नहीं।