6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

खास खबर

चूरू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन 1.45 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकायतकर्ता से कृषि कनेक्शन में नाम परिवर्तन करने तथा वीसीआर की राशि कम करने की एवज में 1.45 लाख रुपए की मांग की गई थी। शिकायत की सत्यापन के बाद एसीबी (ACB) ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 06, 2026

चूरू. चूरू की एसीबी टीम ने सोमवार को श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में जोधपुर डिस्कॉम (Jodhpur Discom) के एक टेक्नीशियन को 1 लाख 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एसीबी के एएसपी महावीर शर्मा एवं सीआई महेंद्र सिंह मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। एसीबी सूत्रों के अनुसार आरोपी टेक्नीशियन सेकंड विनोद कुमार पर कृषि विद्युत कनेक्शन से जुड़े कार्यों में अवैध रूप से रिश्वत मांगने का आरोप था।

शिकायतकर्ता से कृषि कनेक्शन में नाम परिवर्तन करने तथा वीसीआर की राशि कम करने की एवज में 1.45 लाख रुपए की मांग की गई थी। शिकायत की सत्यापन के बाद एसीबी (ACB) ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।श्रीडूंगरगढ़ में तय स्थान पर जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि ली, एसीबी टीम (ACB Churu) ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पेंट की जेब से रिश्वत की पूरी राशि बरामद की गई। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी टीम ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है तथा यह भी जांच की जा रही है कि इस प्रकरण में कोई अन्य कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 12:49 pm

Hindi News / Special / चूरू एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन 1.45 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Chittorgarh : ‘नेहा तंवर’ बनी ‘धृशाप्रभा’, चिराग मुनि के आशीर्वाद से ली पूर्ण दीक्षा, पूरा पांडाल जयकारों से गूंज

Neha Tanwar became Dhrishaprabha Chirag Muni blessings Full initiation entire pandal resonated with cheers
चित्तौड़गढ़

थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत $खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत $खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।
बारां

Churu : रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलेगी 3 फीसदी की छूट, 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रहेगी लागू, फिर होगी समीक्षा

चूरू

Ranthambore: शावकों के साथ सड़क पर आई बाघिन सुल्ताना, 1 घंटे तक बंद रहा त्रिनेत्र गणेश मंदिर

Ranthambore
सवाई माधोपुर

राजस्थान पत्रिका ने जब हालात का जायजा लिया तो शहर की कई कॉलोनियों, बस्तियों में हालात ङ्क्षचताजनक पाए गए। इसके बाद सोमवार को जलदाय विभाग ने शहर के कई इलाकों में टीम भेजकर पानी के नमूने लिए और क्लोरोफार्म का स्तर जांचा।

राजस्थान पत्रिका ने जब हालात का जायजा लिया तो शहर की कई कॉलोनियों, बस्तियों में हालात ङ्क्षचताजनक पाए गए। इसके बाद सोमवार को जलदाय विभाग ने शहर के कई इलाकों में टीम भेजकर पानी के नमूने लिए और क्लोरोफार्म का स्तर जांचा।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.