29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Churu : चूरू कलेक्ट्रेट के पास अवैध एलपीजी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 139 गैस सिलेंडर किए जब्त

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गोदाम में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा था। इसके अलावा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फर्जी तरीके से गैस कनेक्शन देने की भी शिकायतें मिली हैं, जिसकी विभागीय जांच की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 29, 2026

चूरू. शहर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को अवैध एलपीजी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुरानी कलेक्ट्रेट के पास संचालित एक गैस गोदाम पर छापा मारा गया। जयपुर डिवीजन के खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग के कमिश्नर रामचरण मीणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 139 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई डिवीजन कमिश्नर सहित 10 सदस्यीय विशेष टीम ने चूरू जिला रसद विभाग की संयुक्त टीम के साथ की।

कार्रवाई के दौरान गोदाम में इंडेन गैस के साथ-साथ भारत गैस और एचपी गैस के सिलेंडर भी बड़ी संख्या में पाए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गोदाम में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा था। इसके अलावा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फर्जी तरीके से गैस कनेक्शन देने की भी शिकायतें मिली हैं, जिसकी विभागीय जांच की जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह गैस गोदाम हर्षित पुत्र सुभाष चंद्र मेघवाल की ओर से संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए इतने बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों का भंडारण न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

2025 में भी हुई थी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि इसी गोदाम पर मार्च 2025 में भी अवैध भंडारण की कार्रवाई हो चुकी है। उस समय विभाग की ओर से 72 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। इसके बावजूद दोबारा अवैध गतिविधि सामने आना चिंता का विषय है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Jan 2026 12:18 pm

Published on:

29 Jan 2026 12:17 pm

Hindi News / Special / Churu : चूरू कलेक्ट्रेट के पास अवैध एलपीजी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 139 गैस सिलेंडर किए जब्त
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

Jaipur: ‘…तो सुषमा आज जीवित होती’, फूट-फूटकर रोता रहा पति, दर्ज करवाया रिश्तेदार के खिलाफ मामला

Jaipur News
जयपुर

सरदारशहर : चार हमलावरों ने होटल मालिक पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

चूरू

Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची और ​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस में घमासान: पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने की ऐसी टिप्पणी की आग बबूला हो गए ये नेता

congess
कोटा

Road Accident: राजस्थान जाट महासभा के महासचिव सहित 3 लोगों की हरियाणा में दर्दनाक मौत

Khem Singh Chaudhary
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.