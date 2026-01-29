Churu : चूरू कलेक्ट्रेट के पास अवैध एलपीजी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 139 गैस सिलेंडर किए जब्त

चूरू. शहर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को अवैध एलपीजी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुरानी कलेक्ट्रेट के पास संचालित एक गैस गोदाम पर छापा मारा गया। जयपुर डिवीजन के खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग के कमिश्नर रामचरण मीणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 139 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई डिवीजन कमिश्नर सहित 10 सदस्यीय विशेष टीम ने चूरू जिला रसद विभाग की संयुक्त टीम के साथ की।
कार्रवाई के दौरान गोदाम में इंडेन गैस के साथ-साथ भारत गैस और एचपी गैस के सिलेंडर भी बड़ी संख्या में पाए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गोदाम में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा था। इसके अलावा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फर्जी तरीके से गैस कनेक्शन देने की भी शिकायतें मिली हैं, जिसकी विभागीय जांच की जा रही है।
बताया जा रहा है कि यह गैस गोदाम हर्षित पुत्र सुभाष चंद्र मेघवाल की ओर से संचालित किया जा रहा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए इतने बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों का भंडारण न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।
2025 में भी हुई थी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि इसी गोदाम पर मार्च 2025 में भी अवैध भंडारण की कार्रवाई हो चुकी है। उस समय विभाग की ओर से 72 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। इसके बावजूद दोबारा अवैध गतिविधि सामने आना चिंता का विषय है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
