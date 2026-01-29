Churu : चूरू कलेक्ट्रेट के पास अवैध एलपीजी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 139 गैस सिलेंडर किए जब्त

चूरू. शहर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बुधवार को अवैध एलपीजी भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुरानी कलेक्ट्रेट के पास संचालित एक गैस गोदाम पर छापा मारा गया। जयपुर डिवीजन के खाद्य सुरक्षा एवं रसद विभाग के कमिश्नर रामचरण मीणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 139 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई डिवीजन कमिश्नर सहित 10 सदस्यीय विशेष टीम ने चूरू जिला रसद विभाग की संयुक्त टीम के साथ की।