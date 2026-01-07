सड़क किनारे खुले में पड़ी एक्सपायरी दवाइयां और वेस्ट सामग्री

अलवर के अलावड़ा कस्बा से माणकी रोड पर सड़क किनारे अज्ञात नीम-हकीम द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाइयां और चिकित्सा वेस्टेज जैसे सीरिंज, शीशियां, निडिल, ग्लूकोज की बोतलें और अन्य डिस्पोज़ल सामग्री खुले में फेंक दी गई हैं। यह स्थिति बच्चों के खेलने या किसी अन्य उपयोग में आने के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। किसी भी गलत उपयोग से बच्चों को गंभीर चोट या संक्रमण हो सकता है, वहीं जानवरों द्वारा दवाइयों या शीशियों के इस्तेमाल से उनकी मौत तक हो सकती है।