7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

सड़क किनारे खुले में पड़ी एक्सपायरी दवाइयां और वेस्ट सामग्री

अलवर के अलावड़ा कस्बा से माणकी रोड पर सड़क किनारे अज्ञात नीम-हकीम द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाइयां और चिकित्सा वेस्टेज जैसे सीरिंज, शीशियां, निडिल, ग्लूकोज की बोतलें और अन्य डिस्पोज़ल सामग्री खुले में फेंक दी गई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 07, 2026

अलवर के अलावड़ा कस्बा से माणकी रोड पर सड़क किनारे अज्ञात नीम-हकीम द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाइयां और चिकित्सा वेस्टेज जैसे सीरिंज, शीशियां, निडिल, ग्लूकोज की बोतलें और अन्य डिस्पोज़ल सामग्री खुले में फेंक दी गई हैं। यह स्थिति बच्चों के खेलने या किसी अन्य उपयोग में आने के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। किसी भी गलत उपयोग से बच्चों को गंभीर चोट या संक्रमण हो सकता है, वहीं जानवरों द्वारा दवाइयों या शीशियों के इस्तेमाल से उनकी मौत तक हो सकती है।

स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार चिकित्सक किसी भी तरह की वेस्टेज सामग्री को खुले में नहीं फेंक सकते। इसे गहरा गड्ढा खोदकर सुरक्षित रूप से दबाना अनिवार्य है। हालांकि, क्षेत्र में नीम-हकीम अपने इलाज से मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन दवाइयों और इस्तेमाल की सामग्री के सुरक्षित निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं।

इस मामले में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित राठौड़ और सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। उपखंड अधिकारी से भी बात नहीं हो पाई। लोगों में प्रशासनिक कार्रवाई की मांग बढ़ रही है ताकि इस खतरे से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 01:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सड़क किनारे खुले में पड़ी एक्सपायरी दवाइयां और वेस्ट सामग्री

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में यहां लगेगा टेलिस्कोप, दिखेगा ब्रह्मांड का नजारा 

अलवर

Alwar State Highway: अलवर में विकास को मिलेगी रफ्तार, 35 करोड़ 21 लाख से बदलेगी दो स्टेट हाईवे की सूरत

State Highway, State Highway in Alwar, Two State Highways in Alwar, State Highway in Rajasthan, Construction of Roads, Construction of Roads in Alwar, Alwar News, Rajasthan News, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे इन अलवर, दो स्टेट हाईवे इन अलवर, स्टेट हाईवे इन राजस्थान, सड़कों का निर्माण, अलवर में सड़कों का निर्माण, अलवर न्यूज, राजस्थान न्यूज
अलवर

1387 करोड़ रुपए की परियोजना से आगरा-जयपुर रेलमार्ग बनेगा सुपरफास्ट, यात्रियों को मिलेगी राहत

अलवर

Success Story: बैंक की नौकरी छोड़कर शुरू किया ऐसा बिजनेस की राजस्थान के CM ने भी किया सम्मानित, अब कई युवाओं को दे रहे रोजगार

Ajit-Sharma
अलवर

तिल कुटा चौथ पर चौथ माता की पूजा, महिलाओं ने की अखंड सौभाग्य व सुख-समृद्धि की कामना

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.