भारत के बड़े शहर धीरे-धीरे धंस रहे हैं और यह एक वैश्विक खतरे का हिस्सा है

सैटेलाइट से निगरानी

शोधकर्ताओं ने जमीन की हलचल को पकड़ने के लिए InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे मिलीमीटर तक की सटीकता से पूरे शहर की जमीन में हो रहे बदलाव का नक्शा तैयार किया गया।लगभग 1200 रडार तस्वीरों से यह पता चला कि छोटे-छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बड़ी संरचनात्मक कमजोरियां पैदा कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में करीब 2400 इमारतें पहले से ही खतरे में हैं। अगर कुछ नहीं किया गया, तो अगले 50 सालों में 23 हजार से ज्यादा इमारतें गंभीर जोखिम में होंगी।