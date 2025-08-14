Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व चने में तेजी, किराना बाजार में खाद्य पदार्थों के भाव स्थिर

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 40000 कट्टे की रही। सोयाबीन 25, चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन की लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। भाव 2200 से 8800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। किराना बाजार में खाद्य पदार्थों के भाव स्थिर रहे।
भाव : गेहूं 2571से 2661 धान सुगन्धान 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800,धान (1509 )2200 से 2951 धान (1718) 3000से 3400, धान पूसा 2700 से 3101, सोयाबीन 4000 से 4781, सरसों 6400 से 6900, अलसी 6800 से 7400, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200,जौ नया 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7200 , मूंग 6500 से 7100, उड़द पुराना 4000 से 6300, उड़द नया 5500 से 6800, चना देशी 5200 से 5801, चना मौसमी 5000 से 5800, चना पेप्सी के भाव 5000 से 5850 प्रति क्विंटल रहे ।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2230, चंबल 2200, सदाबहार 2120, लोकल रिफाइंड 1965, दीप ज्योति 2135, सरसों स्वास्तिक 2825, अलसी 2365 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2815, कोटा स्वास्तिक 2380, सोना सिक्का 2630, कटारिया गोल्ड 2390 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4340 से 4360 क्विंटल।
देसी घी : मिल्क फूड 8880, कोटा फ्रेश 8700, पारस 8950, नोवा 8900, अमूल 9400, सरस 9400, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8000-8500, मूंग मोगर 9000-9500, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 8000-10800 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी तेज, सोने में गिरावट
सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भावों में 200 रुपए की तेजी रही, वहीं सोने के भाव में 100 रुपए की गिरावट रही। चांदी के भाव 116500 रुपए प्रति किलो रहे। सोना कैडबरी प्रति दस ग्राम 100900, सोना शुद्ध 101400 प्रति दस ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 100900
गोल्ड (22 k) : 93426
गोल्ड (20 k) :87739
गोल्ड (18 k) : 80720
गोल्ड (14 k) : 71056
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)