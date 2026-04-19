अहम की जंग में पिसे यात्री : बस स्टैंड बना ‘तंदूर’, बिजली गुल और पंखे बंद से हाल बेहाल

पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में बस स्टैंड पर लगे पंखे बंद होने से प्रतीक्षालय में बैठना भी मुश्किल हो गया है। यात्री पसीने से तर-बतर होकर बसों का इंतजार करने को मजबूर हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए स्थिति और भी अधिक दयनीय है। बिजली कटौती का असर बस स्टैंड पर संचालित दुकानों पर भी साफ नजर आ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी और अंधेरे के कारण यात्री ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते, जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। बिना बिजली के काम करना भी उनके लिए चुनौती बन गया है।