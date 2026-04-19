Churu : एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई : पुलिस के शिकंजे में आए हेरोइन-ट्रॉमाडोल तस्कर

हेरोइन और ट्रॉमाडोल कैप्सूल के साथ आरोपी गिरफ्तार

थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि गश्त के दौरान गुलपुरा रोड पर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कार्रवाई करते हुए रखमान (35) उर्फ रुस्तम निवासी वार्ड नंबर 26 हाल वार्ड नंबर 33, सादुलपुर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से 5.84 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) और 100 नशीले ट्रॉमाडोल कैप्सूल बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कार्रवाई में एसआई धर्मेन्द्र सिंह, एएसआई पारस कुमार, कांस्टेबल कुलदीप, सुरेश कुमार और कर्मपाल की अहम भूमिका रही। मौके पर मौजूद आईपीएस अधिकारी अभिजित पाटील ने कहा कि नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा और अभियान लगातार जारी रहेगा।