Churu News : शिलान्यास से पहले बवाल : शिलालेख टूटा, भाजपा – कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ठनी

स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब उद्घाटन से पहले ही शिलालेख पट को तोड़ दिया गया। उस वक्त मुख्य अतिथि विधायक सहारण मंच से शिलालेख की ओर बढ़ रहे थे और सामने खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। शिलालेख किसने तोड़ा, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की, नारेबाजी और तीखी नोक झोंक शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां फटकारनी पड़ी। घटना के दौरान डीएसपी दरजाराम मौके पर मौजूद रहे और लोगों को समझाने का प्रयास करते नजर आए। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया है।