Weather News : गर्मी आई, चैन की नींद मच्छरों ने उड़ाई

सादुलपुर. गर्मी प्रारंभ होने के साथ ही मौसम में तेजी से बदलाव होना शुरू हो गया है तथा तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण दिन के साथ-साथ अब रात्रि भी गर्मी का असर बढ़ गया है। लोग अब घरों, दुकानों में पंखों और कूलरों का सहारा लेने लगे हैं। वहीं मच्छरों का बढ़ता प्रकोप भी आमजन सहित पशुधन प्रभावित और परेशान होने लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बढ़ती गर्मी का असर अब दुधारू पशुओं पर भी पड़ने लगा है, जिससे दुग्ध उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। गर्मी के कारण बाजारों में भी रौनक दोपहर बाद कम होने लगी है तथा स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों पर भी गर्मी का असर दिखाई देने लगा है।