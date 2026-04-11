Rajasthan: बहुचर्चित फर्जी मार्कशीट मामले में विधायक हरलाल सहारण को बड़ी राहत, 2019 से चल रहे केस में बरी

यह मुकदमा ट्रांसफर होकर वर्तमान में स्थानीय न्यायालय में चल रहा था। सहारण की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि चिमनाराम ने सूचना के अधिकार के तहत लिए गए दस्तावेज पेश किए थे। वो ना तो कोई लेटर पैड पर लिखे हुए थे, न ही कोई सील लगी हुई थी। जिस दिन सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई उसी दिन वो जानकारी बिना जांच के दे दी गई। मामले में 7 गवाह थे और कुल 14 कागजात पेश किए गए। वे कागजात प्रमाणित नहीं पाए गए।