Crude Oil Theft Case: ₹70 लीटर का तेल ₹29 में बिका, राजस्थान सहित 4 राज्यों से जुड़े तार; SOG जांच में चौंकाने वाले खुलासे

पूछताछ में आरोपी राजीव ने बताया कि रेवाड़ी में एक परिचित के जरिये उसका संपर्क तेल चोरी करने वाले गिरोह के टैंकर चालक से हुआ था। चालक वह तेल बाजार भाव (तब तकरीबन 70 रुपए) से कहीं कम मात्र 29 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा था। राजीव ने उसे लालच देकर 31 रुपए प्रति लीटर में पूरा तेल गाजियाबाद तक पहुंचाने का सौदा तय कर लिया। बाद में नेटवर्क मजबूत होने पर वह 3-4 रुपए और बढ़ाकर 35 रुपए प्रति लीटर में तेल खरीदने लगा। एसओजी अब इस खरीद-फरोख्त में शामिल अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है।