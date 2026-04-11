हाईवे को अब आसानी से पार कर सकेंगे वन्यजीव, बन रहे अंडरपास-ओवरपास

राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 11.5 किलोमीटर लंबा वन्यजीव ओवरपास एक तरफा यातायात (दिल्ली से कोटा दिशा) के लिए खोल दिया गया है। इसका फायदा यह होगा कि इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष कम होगा और रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और कुनो जैसे इलाकों को जोड़ने वाला पारिस्थितिक गलियारा बनेगा। शोर कम करने के लिए दीवारें और साउंड बैरियर, पेड़-झाड़ियाँ लगाई गई हैं। हर किलोमीटर पर कैमरे लगे हैं ताकि जानवरों की निगरानी हो सके। यह लगभग 900 करोड़ रुपए से बन रहा है। बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि जानवर अब बिना खतरे के सड़क पार कर सकेंगे।