Google Maps का AI Revolution: Ask Maps फीचर भारत में लॉन्च, बस बोलो या लिखो – रास्ता, रेस्टोरेंट, ट्रैफिक, चार्जिंग स्टेशन सब बता देगा

ये फीचर Gemini AI मॉडल पर काम करता है, इसलिए जवाब ज्यादा नैचुरल, समझदार और यूजर की जरूरत के हिसाब से होते हैं। पहले जहां आपको कई अलग-अलग सर्च करनी पड़ती थी, अब एक ही चैट में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ट्रैफिक, पार्किंग, लोकल टिप्स या ट्रिप प्लानिंग – आस्क मैप्स अब आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। खासकर भारतीय शहरों की भीड़भाड़ वाले रास्तों में ये फीचर काफी काम आने वाला है। अगर आप रोज ड्राइविंग या ट्रैवल करते हैं तो Google Maps अपडेट करके आस्क मैप्स ट्राई करें। एक क्लिक और एक सवाल आपका पूरा ट्रैवल प्लान तैयार कर देगा।