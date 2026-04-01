Google Maps का AI Revolution: Ask Maps फीचर भारत में लॉन्च, बस बोलो या लिखो – रास्ता, रेस्टोरेंट, ट्रैफिक, चार्जिंग स्टेशन सब बता देगा

मोहित शर्मा.
Gemini AI in Google Maps: जयपुर. गूगल मैप्स ने भारतीय यूजर्स के लिए एक ऐसा AI फीचर लॉन्च कर दिया है जो आपकी डेली ट्रैवलिंग को पूरी तरह बदलने वाला है। नाम है – आस्क मैप्स (Ask Maps)। अब आपको सिर्फ डायरेक्शन ढूंढने या रेस्टोरेंट सर्च करने तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। आप मैप्स से नॉर्मल भाषा में सवाल पूछ सकते हैं, जैसे दोस्त से बात करते हो, और Gemini AI आपको पर्सनलाइज्ड, स्मार्ट जवाब देगा।
ये फीचर अभी भारत और अमेरिका में Android व iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो चुका है। गूगल ने खुद इसकी घोषणा की और कहा कि अब मैप्स सिर्फ नेविगेशन ऐप नहीं, बल्कि आपका पर्सनल ट्रैवल असिस्टेंट बन गया है।
ये फीचर Gemini AI मॉडल पर काम करता है, इसलिए जवाब ज्यादा नैचुरल, समझदार और यूजर की जरूरत के हिसाब से होते हैं। पहले जहां आपको कई अलग-अलग सर्च करनी पड़ती थी, अब एक ही चैट में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ट्रैफिक, पार्किंग, लोकल टिप्स या ट्रिप प्लानिंग – आस्क मैप्स अब आपका सबसे भरोसेमंद साथी है। खासकर भारतीय शहरों की भीड़भाड़ वाले रास्तों में ये फीचर काफी काम आने वाला है। अगर आप रोज ड्राइविंग या ट्रैवल करते हैं तो Google Maps अपडेट करके आस्क मैप्स ट्राई करें। एक क्लिक और एक सवाल आपका पूरा ट्रैवल प्लान तैयार कर देगा।
Ask Maps फीचर को 12 मार्च 2026 को गूगल ने आधिकारिक तौर पर अनाउंस किया था। भारत और अमेरिका में रॉलआउट 30-31 मार्च 2026 के आसपास शुरू हुआ और अब 1 अप्रेल 2026 तक यानि आज तक ज्यादातर यूजर्स तक पहुंच चुका है। अभी ये फीचर Android और iOS दोनों पर इंग्लिश भाषा में भारत और US के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आगे और भाषाओं व देशों में बढ़ाया जाएगा।
रीयल-टाइम ट्रैफिक, मौसम, लोकल रिव्यूज और आपकी पिछली सर्च के आधार पर पर्सनलाइज्ड सुझाव देता है। सिर्फ डायरेक्शन नहीं, पूरा प्लान बना देता है (खाना रास्ता टाइमिंग सब एक साथ)। जवाब मैप के साथ आते हैं, ताकि आप सीधे नेविगेट कर सको।
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