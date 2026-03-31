देशभर में संस्थानों के डेटा पर साइबर ठगों की नजर, राजस्थान पुलिस ने जारी किया अलर्ट

Network Attached Storage Attack: जयपुर. राजस्थान पुलिस ने संस्थानों के महत्वपूर्ण डेटा को बचाने के लिए साइबर अलर्ट जारी किया है। साइबर अपराधी अब NAS (Network Attached Storage) डिवाइस को अपना नया टारगेट बना रहे हैं। ये डिवाइस ऑफिस, फर्म और संस्थानों में सारा डेटा एक जगह स्टोर करने और नेटवर्क से जोड़ने के काम आता है। ऐसी सभी जगहें जहां बड़ा डेटा NAS पर रखा जाता है, वे अब हाई रिस्क जोन में हैं। राजस्थान पुलिस ने सभी संस्थानों से अपील की है कि वे अपनी डेटा सिक्योरिटी को मजबूत करें।