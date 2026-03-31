देशभर में संस्थानों के डेटा पर साइबर ठगों की नजर, राजस्थान पुलिस ने जारी किया अलर्ट

Network Attached Storage Attack: जयपुर. राजस्थान पुलिस ने संस्थानों के महत्वपूर्ण डेटा को बचाने के लिए साइबर अलर्ट जारी किया है। साइबर अपराधी अब NAS (Network Attached Storage) डिवाइस को अपना नया टारगेट बना रहे हैं। ये डिवाइस ऑफिस, फर्म और संस्थानों में सारा डेटा एक जगह स्टोर करने और नेटवर्क से जोड़ने के काम आता है। ऐसी सभी जगहें जहां बड़ा डेटा NAS पर रखा जाता है, वे अब हाई रिस्क जोन में हैं। राजस्थान पुलिस ने सभी संस्थानों से अपील की है कि वे अपनी डेटा सिक्योरिटी को मजबूत करें।
राष्ट्रीय स्तर पर IndianCyberCrimeCoordinationCentre (I4C) की रिपोर्ट और निगरानी के आधार पर यह खतरा सामने आया है। साइबर ठग कमजोर पासवर्ड, पुराना सॉफ्टवेयर या अनधिकृत एंट्री का फायदा उठाकर NAS सिस्टम में घुस रहे हैं। इसके बाद वे पूरा डेटा लॉक (encrypt) कर देते हैं और भारी फिरौती (ransomware) की मांग करते हैं। अगर पैसे न दिए गए तो डेटा सार्वजनिक करने या हमेशा के लिए नष्ट करने की धमकी देते हैं।
अभी तक राजस्थान में कोई बड़ा NAS हमला रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन I4C की चेतावनी के बाद पुलिस ने पूर्वानुमान (precautionary) अलर्ट जारी किया है ताकि संस्थान सतर्क हो जाएं। देशभर में मीडिया हाउस और बड़े अस्पतालों पर ऐसे हमलों की घटनाएं पहले भी देखी गई हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग