Jaipur News: मेट्रो फेज-2 के साथ जयपुर में बढ़ेगा जाम, टोंक रोड हो सकता ठप; JLN मार्ग पर रहेगा ट्रैफिक का तूफान

Jaipur Traffic Diversion: जयपुर। गुलाबी नगर में मेट्रो फेज-2 को लेकर उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन इसका निर्माण आगे बढ़ने के साथ शहर को बड़े ट्रैफिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। मेट्रो रूट पर काम शुरू होने से पहले वैकल्पिक मार्गों की ठोस योजना अब तक जमीन पर नजर नहीं आ रही। वैकल्पिक मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन का अभाव है और इन मार्गों पर ट्रैफिक की राह में रोड़े भी हैं।