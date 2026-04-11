Rajasthan Politics : अशोक गहलोत ने शेयर किया PM मोदी का पुराना वीडियो, पूछा ‘ये गारंटी थी या जुमला’?  

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का वह वीडियो साझा किया है, जिसमें वे राजस्थान के चुनावी दौरों के दौरान जनता को आश्वस्त कर रहे थे कि यदि भाजपा की सरकार आती है, तो कांग्रेस सरकार की जनहितकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को रोका नहीं जाएगा। गहलोत ने तंज कसते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि काम नहीं रुकेंगे, लेकिन 'इंतजारशास्त्र' के पिछले 19 चैप्टर गवाह हैं कि यह दावा सिर्फ एक छलावा साबित हुआ है।