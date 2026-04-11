Rajasthan News : कांग्रेस दफ्तर पर यहां होगा ‘बुलडोज़र एक्शन’! कार्यकर्ताओं में खलबली, जानें पूरा मामला

नगर परिषद की ओर से जारी नोटिस में उल्लेख किया गया कि 6 अप्रैल को पहले ही निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद लगातार निर्माण जारी रहा। इसके चलते परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए दो घंटे में निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि तय समय के बाद निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है।



इधर, कांग्रेस कमेटी पिछले तीन दिन से उक्त जमीन पर टेंट लगाकर धरना दे रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जमीन विधिवत रूप से उन्हें आवंटित की गई है और वे अपने अधिकार के तहत चारदीवारी निर्माण कर रहे हैं।